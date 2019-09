Oroscopo Leone di oggi: previsioni del giorno 12 settembre 2019

Oroscopo Leone oggi 12 settembre 2019

OROSCOPO LEONE OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Leone? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, giovedì 12 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Cari Leone, durante la giornata di oggi un grande slancio vitale vi caratterizzerà, in particolare se appartenete alla seconda decade del Leone. Ritornate ad essere dei grandi trascinatori, organizzando per amici e per la famiglia ritrovi e feste dove la parola d’ordine sarà “divertimento”. Contemporaneamente, la presenza di Mercurio nella Vergine, continua a rendervi razionali e capaci di sfrondare tutto ciò che è inutile attorno a voi. Godrete in generale di una moderata tranquillità economica. Una giornata abbastanza tranquilla quindi per i Leone che ormai da tempo stanno vivendo un gran bel periodo.

AMORE

Per quanto riguarda l’amore, secondo l’oroscopo di oggi, i Leone realizzeranno una piena sintonia col partner stabile o occasionale che sia. Intesa emotiva, accordo erotico, fusione di anime, vi legano alla persona amata, ma danno anche il privilegio di farvi sentire sempre liberi e forti all’interno del rapporto d’amore. Insomma, vi sentirete a vostro agio come non mai.

LAVORO

Secondo l’oroscopo del giorno (12 settembre 2019), i Leone potrebbero essere coinvolti in stupide chiacchiere, pettegolezzi o roba simile in ambito lavorativo. Voi però, grazie al vostro carattere, riuscirete a tirarvi fuori dalle sabbie mobili.

