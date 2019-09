Oroscopo Gemelli di oggi: previsioni del giorno 13 settembre 2019

Oroscopo Gemelli oggi 13 settembre 2019

OROSCOPO GEMELLI OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno dei Gemelli? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, venerdì 13 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Giornata mediamente positiva per i Gemelli. In cielo splende la congiunzione tra Mercurio e Venere che vi stimola a pensare, a riflettere, a farvi tante domande, specie se siete nati dal 17 al 20 di giugno. Durante la giornata non vi mancheranno la simpatia, l’umorismo e la socievolezza. In ambito familiare vivete un clima di decisa armonia. Sul piano fisico, però non vi sottoponete a sport stressanti, Mercurio contrario può, ancora (e almeno fino al 14 di questo mese), strapazzarvi troppo. Un po’ di riposo fisico (ma anche psicologico) non guasta mai. Specialmente di questi tempi.

AMORE

Cosa è previsto nell’oroscopo di oggi dei Gemelli per quanto riguarda l’amore? La configurazione planetaria in generale è piena di novità che rallegrano gli animi, specie se siete in cerca dell’anima gemella.

LAVORO

Cari Gemelli, avete da affrontare una prova professionale piuttosto impegnativa, specie se appartenete della seconda decade del mese. Ma non scoraggiatevi: la supererete. In qualche modo riuscirete a superare l’ostacolo che vi si parerà davanti.

