Oroscopo Gemelli di oggi: previsioni del giorno 12 settembre 2019

Oroscopo Gemelli oggi 12 settembre 2019

OROSCOPO GEMELLI OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno dei Gemelli? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, giovedì 12 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Per i Gemelli la giornata di oggi sarà decisamente positiva, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade. Alcune situazioni dei giorni scorsi che si erano mostrate caotiche o incerte si sbloccheranno nelle prossime ore o troveranno una soluzione inaspettata. Buone notizie anche per quanto riguarda i rapporti con il prossimo. La Luna continua a occupare fino alle ore 12 il segno per voi molto positivo, allegro e socievole, dell’Aquario. Nettuno e Giove, quasi a compensare un po’ le fortune che state vivendo, sono disposti in angolo sfavorevole se siete nati nella seconda decade. Fate attenzione a non esagerare in pretese e ambizioni.

AMORE

In amore i Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi, avranno un cielo ben disposto: spiccherete per lucidà, comunicazione e allegria. Le vostre battute saranno apprezzate dai partner. Se siete single nell’aria ci sono nuovi incontri che aprono contatti erotici tutti da scoprire.

LAVORO

Secondo l’oroscopo di oggi, un luminoso Plutone promette strepitosi avanzamenti di carriera, specie se siete nati nella prima decade del vostro segno. Tanti i progetti e le opportunità professionali che vi si parano davanti. Attenzione a fare la scelta giusta.

