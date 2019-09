Oroscopo di oggi: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione | 10 settembre 2019

LEONE

Cari Leone, continua il periodo per voi mediamente fortunato sotto il manto protettivo oggi di Giove in Sagittario. Famiglia, amici e affetti sono attorno a voi e vi sostengono con autentica dedizione. Il cielo vi fa apprezzare il momento presente e vi rende soddisfatti del percorso fatto sin qui. La Luna, tuttavia vi è contraria e può limitare alcuni vostri sogni riconducendovi saggiamente alla realtà.

VERGINE

Durante questo secondo giorno della settimana (martedì 10 settembre 2019) i nati sotto il segno della Vergine avranno una marcia in più per quanto riguarda l’energia. Saturno e Plutone in particolare, vi sono alleati (dal segno del Capricorno) e vi promettono di riuscire a farvi strada con grinta e determinazione. La sicurezza in voi stessi, durante la giornata di oggi, potrebbe diventare addirittura eccessiva e dovrete fare attenzione a mantenere sempre il vostro abituale rispetto per gli altri.

BILANCIA

Secondo l’oroscopo di oggi, i Bilancia durante la giornata potrebbero essere poco lucidi o distaccati, specie nei rapporti familiari, con i figli o con i genitori. Allo stesso tempo la fortuna e la coerenza razionale accompagneranno sempre le vostre scelte. Uno stato d’animo molto solare e gaudente vi caratterizza, specie se appartenete alla terza decade bilancina. Attenzione però alla forma fisica. Perché non fare un po’ di sport?

SCORPIONE

Secondo l’oroscopo del giorno, durante la mattinata di oggi Marte può spingere gli Scorpione alla necessità di ritrovare una sintonia più forte con l’ambiente. In famiglia, specie con figlie e figli, con sorelle e fratelli, è opportuno mantenere calma e razionalità. Fate i bravi! Gli astri consigliano attività fisiche e sport. Interessi artistici (cinema e teatro) vi rallegreranno la serata.

