Oroscopo di oggi: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro | 11 settembre 2019

OROSCOPO DI OGGI – Come ogni giorno molti italiani si stanno domandando se oggi gli astri saranno benevoli nei loro confronti. Con l’oroscopo del giorno è possibile si potrà capire con un po’ di anticipo come andrà la giornata di oggi in amore e nel lavoro. In questo articolo troverete tutte le informazioni sulle stelle che sono dalla vostra parte, e potrete sapere come andrà al giornata secondo gli astri.

Qual è quindi l’oroscopo di oggi? Come sarà la giornata di oggi? Ecco le previsioni per oggi, mercoledì 11 settembre 2019 con tutti i dettagli e le informazioni su ogni segno:

ARIETE

Oggi 11 settembre la Luna è nel segno dell’Acquario, un segno a voi affine che accompagnerà positivamente la giornata. Saturno e Plutone corrono ancora in Capricorno e questo potrebbe crearvi qualche nervosismo in particolare siete tra i nati della terza decade. Godete però della protezione di Giove, che vi renderà più disponibile ad aprirvi con gli altri e ad esprimere le emozioni. È un ottimo momento per viaggiare o per iniziare nuove attività. In amore vi guiderà l’istinto, ma Luna in Acquaro tempererà la vostra impulsività, regalandovi la pazienza di attendere che il vostro affetto sia corrisposto. Nel lavoro sembra andare a gonfie vele, fate con onestà quello in cui siete bravi e riuscirete ad ottenere risultati.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019

TORO

Mercurio stimola oggi la vostra razionalità e la vostra lucida capacità di riflessione. Siete persone con i piedi per terra, e il favore degli astri vi aiuterà a mantenere ambizioni raggiungibili, senza abbandonarvi a sogni troppo difficili da realizzare che vi lascerebbero inevitabilmente delusi. Luna è contraria e questo metterà un freno alla vostra voglia di intraprendere nuove attività, ma si tratta solo di una pausa temporanea. In amore Plutone è nel segno del Capricorno e questo accenderà la vostra passionalità che vi porterà a sperimentare con fantasia un nuovo modo di vivere l’erotismo. Nel lavoro avete la giusta dose di grinta e aggressività, Marte è assistito dalla Vergine e vi farà astuti e brillanti.

I SEGNI FORTUNATI DI SETTEMBRE 2019 IN AMORE

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

La Luna oggi è dalla vostra parte, è nel segno dell’Aquario, a voi favorevole. Secondo l’oroscopo di oggi, rimanete vicini alle persone che vi sono care e a cui tenete di più, le forti amicizie vi torneranno utili. In amore il satellite della Luna oggi vi regala una giornata luminosa e con Urano in Toro passerete una bellissima serata. Oggi siete sensuali, passionali e pieni di capacità seduttiva oggi, cercate di utilizzare bene il favore degli astri con il vostro compagno o anche con un partner occasionale. Nel lavoro siete abili a mediare e a comunicare in maniera positiva con tutti e sono in arrivo buoni guadagni.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI SETTEMBRE 2019

CANCRO

Urano e Nettuno sono dalla vostra e vi proteggono da Plutone e Saturno che sono invece contro di voi, ora che corrono in Capricorno. Non trascurate i rapporti familiari e gli affetti per la carriera, è un momento “romantico” per voi, in cui potreste ricercare legami di vecchia data. Plutone renderà più intensi i vostri incontri amorosi. Per i single con Urano in Toro sono in vista sorprese e rapporti più stabili. nel alvoro sapete il fatto vostro, anche se i vostri superiori non lo notano continuate con determinazione e impegno a fare quello che meglio vi riesce e i risultati arriveranno.

L’OROSCOPO DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

L’OROSCOPO DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI