Oroscopo di oggi: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro | 10 settembre 2019

OROSCOPO DI OGGI – Ogni giorno milioni di italiani cercano l’oroscopo del giorno, cercano di capire che giornata sarà sotto il punto di vista dell’amore, del lavoro e dei progetti da intraprendere nel prossimo futuro. Insomma, si informano su cosa dicono le stelle per la loro giornata. Informazioni che trovate in questo articolo.

Ma qual è l’oroscopo di oggi? Che giornata sarà quella di oggi? Ecco le previsioni della giornata di oggi, martedì 10 settembre 2019 nel dettaglio segno per segno:

ARIETE

Quadro planetario abbastanza positivo per i nati sotto il segno dell’Ariete. Durante la giornata vedrete rinforzate la vostra grinta, la forza fisica e mentale e l’energia sessuale che un luminoso aspetto di Giove in Sagittario e della Luna in Aquario. Plutone limiterà saggiamente le vostre ambizioni. Attenzione: meglio non lanciarsi in investimenti (di qualsiasi tipo), troppo azzardati, specie se appartenete alla terza decade. Da tenere a bada anche le spese per sport e svaghi.

TORO

La Luna in Aquario porrà qualche ostacolo nei rapporti interpersonali dei Toro. Saprete gestire con sensibilità, oculatezza e dinamismo il quotidiano: e il vostro impareggiabile buon senso avrà il merito di risolvere questioni familiari che erano rimaste in sospeso. Mercurio, benefico dall’amica Vergine, promuove un benessere che passa attraverso le soddisfazioni che provengono dalla cultura, dai piaceri della lettura e dalla creazione artistica. Insomma, nel complesso si prospetta una bella giornata per i Toro.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di oggi, la giornata (10 settembre 2019) per i Gemelli vede un quadro astrale che si apre con una Luna positiva (dal segno amico dell’Aquario) che vi aiuta a risolvere o minimizzare alcune noie presenti. La vostra razionalità, vera carta vincente, vi consente di agire con coerenza e superare brillantemente ogni prova che oggi vi si porrà davanti. Con la Luna nel segno del gruppo, la Bilancia, siete portati per le discipline sportive, specie di squadra.

CANCRO

Cari Cancro, buone notizie: la Luna, governatrice ideale del Cancro, è ospitata nel segno neutro dell’Aquario e non vi contrasta più. L’umore può subire alti e bassi. E, secondo l’oroscopo del giorno, non sempre riuscirete a tenere sotto controllo le varie situazioni, ma la vostra adattabilità avrà poi la meglio. Nettuno vi farà fare le mosse giuste, in special modo se siete nati nella seconda decade.

