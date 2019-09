Oroscopo di oggi 15 settembre 2019: le previsioni del giorno

Ariete

Amici dell’Ariete, in questa domenica darete la priorità assoluta all’amore. Dopo una settimana di lungo lavoro, stress e poco tempo per voi stessi, deciderete di donarvi al partner. Insieme passerete momenti fantastici, soprattutto se organizzate qualcosa fuori casa. Non pensate alle discussioni delle settimane scorse, quelle sono ormai alle spalle.

Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, invece, sono in arrivo un po’ di problemi a lavoro. È domenica, è vero, ma voi non vi fermate mai: siete stakanovisti, ma forse a volte esigete troppo da alcuni colleghi. Il vostro atteggiamento rischia di mettere a rischio la stabilità dell’ambiente lavorativo. È meglio che cercate di calmarvi.

Oroscopo di oggi: Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi è abbastanza tranquillo per voi. Sarete immersi nella vostra routine, che non vi riserverà sorprese, ma neanche grandi delusioni. In fondo vi va bene così, visto che negli ultimi giorni avete già avuto molti contrattempi. Dedicatevi al relax e ai vostri hobby, meglio se in compagnia.

Cancro

Per il Cancro si prospetta un weekend da dedicare quasi interamente all’amore. Chi di voi è in coppia, infatti, sentirà il bisogno di evadere – con la compagnia del partner – da una quotidianità asfissiante e a tratti noiosa. Se siete single, invece, le stelle vi favoriranno negli incontri. Mantenete la calma in caso di discussioni.

Leone

Amici del Leone, oggi è il vostro giorno se siete concentrati sul lavoro. Siete delle persone molto ambiziose, ma spesso i vostri sogni si sono dovuti scontrare con una situazione professionale non proprio rosea. Per fortuna, però, oggi sarà proprio il contrario: avrete molte opportunità di crescita. Starà a voi essere abbastanza bravi da coglierle al volo.

Oroscopo di oggi 15 settembre 2019: Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, l’oroscopo di oggi prevede una giornata piena di impegni. Tra lavoro, famiglia e amici, non avete mai del tempo da dedicare soltanto a voi stessi. Non riuscirete a farlo neanche in questa domenica, ma in questo caso non siete dispiaciuti: avete proprio voglia di divertirvi e riuscirete a farlo. Non pensate all’amore, non è il momento giusto.

Bilancia

Amici della Bilancia, le stelle oggi favoriscono le nuove conoscenze. Sia che voi siate a caccia dell’anima gemella, sia che invece non abbiate voglia di nuove storie, guardatevi bene attorno. Magari c’è in giro una persona che fa proprio al caso vostro e dovete solo trovarla.

Scorpione

Per voi dello Scorpione sarà una domenica dai due volti. Da un lato, infatti. riuscirete a sistemare alcune questioni amorose che vi davano problemi da tempo. Dall’altro, però, riceverete una pessima notizia che non farà altro che farvi innervosire a dismisura. Inutile dirlo, farete fatica a placare la vostra rabbia.

Oroscopo di oggi: Sagittario

Amici del Sagittario, siete assaliti dai dubbi. In questa domenica, infatti, avrete abbastanza tempo libero da pensare alla vostra vita. Vi verrà una voglia incredibile di mettere tutto in discussione: dall’amore, che ultimamente si è pericolosamente abbandonato alla noia della routine, al lavoro, che di certo non è quello che sognavate da ragazzi. Ponderate le vostre eventuali scelte e accettate consigli.

Capricorno

Per il Capricorno, l’oroscopo di oggi è foriero di buone notizie. Fin dal mattino vi sveglierete infatti pieni di energie e di idee, da investire in quello che vi piace di più. Non state troppo a sentire le remore di alcuni familiari, che vorrebbero tarparvi le ali. Ascoltate per una volta il vostro istinto: le stelle saranno dalla vostra parte.

Acquario

Amici dell’Acquario, in questa domenica vi renderete conto che avete proprio bisogno di curare meglio il vostro fisico. Vi sentite spossati e senza energie e individuate la causa di tutto in una cattiva alimentazione. Cercate di rimettervi in forma, ma non trascurate il lavoro: se occupate incarichi di responsabilità, lo stress è il vostro pane quotidiano.

Pesci

Per i Pesci, infine, l’oroscopo di oggi promette una giornata di pieno ozio. Non avrete voglia di fare nulla, se non di stare sul letto a rilassarvi e non pensare a niente. Una volta ogni tanto fa bene: se invece vi capita troppo spesso, è il momento che rimettiate in discussione le vostre priorità.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo. Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.