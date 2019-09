Oroscopo Capricorno di oggi: previsioni del giorno 13 settembre 2019

Oroscopo Capricorno oggi 13 settembre 2019

OROSCOPO CAPRICORNO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Capricorno? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, venerdì 13 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

La Luna felicemente bendisposta dal segno amico dei Pesci in compagnia di Nettuno, garantisce una giornata piuttosto tranquilla per i Capricorno: riuscite a organizzare e mettere in ordine molte questioni lasciate in sospeso in precedenza. Grinta, lucidità e un pizzico di protagonismo la faranno da padrone durante tutto il giorno. Non sempre riuscite a sistemare tutto proprio come voi vorreste, ma almeno il vostro quotidiano scorrerà liscio oggi e senza grandi scossoni. Insomma, non una giornata da buttare.

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi del Capricorno per quanto riguarda l’amore: si chiamano onestà e fedeltà i valori su cui basate le vostre relazioni d’amore. Il vostro partner lo sa e per questo vi apprezza e vi ha scelto. La Luna nel segno sensuale e romantico dei Pesci vi regala un momento di intesa.

LAVORO

Lavoro? Non vi crucciate troppo se alcuni vostri meriti non saranno riconosciuti come volevate. Il tempo vi darà poi ragione. La situazione tra qualche mese muterà e si ristabiliranno anche questioni di giustizia per voi.

