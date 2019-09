Oroscopo Capricorno di oggi: previsioni del giorno 12 settembre 2019

Oroscopo Capricorno oggi 12 settembre 2019

OROSCOPO CAPRICORNO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Capricorno? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, giovedì 12 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

I nati sotto il segno del Capricorno, si prospetta un giovedì di metà settembre brillante, allegro, felice. Sole e Mercurio in particolare, in ottimo aspetto dal segno fidato alleato della Vergine, vi invitano a prolungare la vita di movimento e d’azione che avete tenuto durante le ultime vacanze estive. I vostri passatempi preferiti: le passeggiate, le corse e il ciclismo proteggono la salute in maniera fantastica. La vostra forma intellettuale, eccellente, si rivela, inoltre la base di una condizione generale di benessere, che si riflette anche sul corpo.

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Secondo l’oroscopo di oggi, i Capricorno dimostreranno una bella esuberanza passionale col partner, senza avere inibizioni di alcun tipo. L’intesa affettiva che state vivendo si rafforza grazie alla pianificazione di un progetto di vita che impegna le vostre risorse e quelle del vostro partner. Ottime notizie in vista sopratutto se festeggiate il vostro compleanno dal 7 all’11 di gennaio.

LAVORO

Secondo l’oroscopo del giorno (giovedì 12 settembre 2019), riuscirete a procedere con grande speditezza ed efficienza nell’attività professionale. Se fate un lavoro di comunicazione preparatevi a consistenti successi.

ARIETE – TORO – GEMELLI – CANCRO – LEONE – VERGINE – BILANCIA – SCORPIONE – SAGITTARIO – CAPRICORNO – ACQUARIO – PESCI