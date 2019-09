Oroscopo Cancro di oggi: previsioni del giorno 14 settembre 2019

Oroscopo Cancro oggi 14 settembre 2019

OROSCOPO CANCRO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Cancro? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, sabato 14 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Per voi, nati sotto il segno del Cancro, il cielo si è rischiarato, grazie alla presenza della Luna, vostro nume tutelare, insediata nel segno amico dei Pesci. Durante la giornata di oggi (sabato 14 settembre) vi dovreste sentire più sollevati su diverse questioni, anche se non su tutto. Grazie alla vostra prontezza di spirito, oggi riuscite a risolvere situazioni delicate che si sono create nell’ambiente che vi circonda, in particolare quello familiare. La Luna armonizza i rapporti tra genitori e figli e, voi potete sentirvi alleggeriti su diversi fronti. Soldi? Le entrate riescono a compensare le uscite. Mica male. Avanti così.

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi del Cancro per quanto riguarda l’amore: la Luna, sensuale e magnetica, vi sostiene per tutto questo sabato di metà settembre, consentendovi di viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda con le persone che condividono con voi momenti di unione. Insomma, una bella giornata sia per i single sia per chi è in coppia.

LAVORO

Un Urano, secondo l’oroscopo del giorno, concreto vi rende fattivi e decisi nell’attività lavorativa. Se fate un lavoro dipendente, darete prova del vostro spirito indomito nello svolgimento delle vostre competenze e i vostri capi sapranno dimostrarvi maggiore stima.

