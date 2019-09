Oroscopo Cancro di oggi: previsioni del giorno 13 settembre 2019

Oroscopo Cancro oggi 13 settembre 2019

OROSCOPO CANCRO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Cancro? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, venerdì 13 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

La Luna transita insieme a Nettuno nel segno dei Pesci, esaltando le vostre migliori qualità, come l’intuito, la genialità e la fantasia. Cari Cancro, sarete capaci di sintonizzarvi con l’ambiente circostante con una rara capacità di penetrazione e servendovi del vostro classico “sesto senso”. Se doveste essere ritornati da poco dalle ferie estive è giunto il momento di riprendere i vostri abituali hobby che tanto bene fanno al vostro fisico e al vostro spirito.

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Cosa è previsto nell’oroscopo di oggi del Cancro per quanto riguarda l’amore? Urano, Mercurio, Marte, Sole, Luna, Venere e Nettuno sono tutti dalla vostra parte. Se siete in coppia nel romantico chiaro di luna sarete particolarmente in armonia con la persona amata. Chi è single accetti inviti di nuovi amici.

LAVORO

Oggi cari Cancro non vi spingete a portare il vostro fiuto in direzione di investimenti azzardati e questioni patrimoniali di peso che interessano altri componenti della vostra famiglia.

ARIETE – TORO – GEMELLI – CANCRO – LEONE – VERGINE – BILANCIA – SCORPIONE – SAGITTARIO – CAPRICORNO – ACQUARIO – PESCI