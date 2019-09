Oroscopo Cancro di oggi: previsioni del giorno 12 settembre 2019

Oroscopo Cancro oggi 12 settembre 2019

OROSCOPO CANCRO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Cancro? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, giovedì 12 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Per i Cancro prevista una buona posizione celeste della Luna, oggi in Pesci, in aggiunta Venere, ospitata nel segno di Terra della Vergine. Pianeti che vi consentiranno di procedere con maggiore ottimismo in ogni settore della vostra vita durante tutto l’arco della giornata odierna. Durante questo giovedì 12 settembre 2019 sarete in grado di superare diversi ostacoli che vi si pareranno davanti. Non dimenticate che dalla vostra avete anche pianeti come Urano, dal Toro e Nettuno dai Pesci, che vi accompagnano con grinta e capacità di adattamento.

Insomma, la giornata prevede una bella giornata, ma non vi abituate troppo. I pericoli sono dietro l’angolo.

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Cosa prevede l’oroscopo di oggi per i Cancro in amore? Il vostro romanticismo può farsi sentire con una certa intensità quest’oggi, sia che siate single sia in coppia. Nettuno ospitato felicemente nel segno amico dei Pesci favorisce le atmosfere un po’ fiabesche e le emozioni forti. Dateci sotto.

LAVORO

Secondo l’oroscopo del giorno (12 settembre 2019), sul lavoro previste lievi contrarietà, in cui potreste vedere aumentata la distrazione, la confusione e gli atteggiamenti contraddittori in voi, in particoalre se siete nati nell’ultima decade del vostro segno. Un consiglio? Tenete duro, passerà presto.

ARIETE – TORO – GEMELLI – CANCRO – LEONE – VERGINE – BILANCIA – SCORPIONE – SAGITTARIO – CAPRICORNO – ACQUARIO – PESCI