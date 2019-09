Oroscopo Branko oggi 21 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 21 settembre 2019:

Ariete

Cielo quasi autunnale, effetto della Luna che cambia in Gemelli e si incrocia con il contrasto storico tra Nettuno-Pesci e Giove -Sagittario: cari Ariete, dovete mettervi in contatto con persone che ora non sono con voi, ma il richiamo del lontano può essere anche positivo per rapporti di lavoro. Appuntamenti da fissare? Meglio la prossima settimana.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Toro

Amici del Toro, avete la certezza di essere nel giusto, e lo siete, seguite il senso pratico e andate in fondo con le iniziative di affari. Meglio che facciate le cose in autonomia, il momento generale è incerto. Siete in sintonia perfetta con tutti gli astri!

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko, oggi cominciate a pensare al nuovo abito autunnale-invernale, pensate alla nuova stagione. A partire da lunedì 23; l’ultimo quarto che si forma nella notte nel segno, non è indicato per dare inizio a novità. Le cose nuove vengono da altri. Il vostro tesoro? Amore, famiglia ed amicizie. Cancro I Cancro sono pronti a voltare pagina: lunedì avrete davanti una situazione nuova ed impegnativa. Continuate a mostrare resilienza nel lavoro, attaccato da più parti. Ma ci sono appoggi di nuovi amici e della fortuna. Avanti così. Leone Per quanto riguarda i Leone, ci sono stati momenti di tensione con le persone vicine, collaborazioni, qualche giorno di non perfetta forma fisica, ma tutto è andato bene. Oggi siete tra i privilegiati che potrebbero guadagnare da Luna ultimo quarto in Gemelli, sollecita il talento, vi rende interessanti. La giornata è vostra. LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Vergine Attenzione Vergine: un atteggiamento avventato può provocare incidenti se non è tenuto a freno. Giove-Sagittario e Nettuno-Pesci sono dallo scorso dicembre uno contro l’altro ma oggi lo scontro è diretto, riguarda noi tutti, certo, ma voi controllate il fegato. Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko di oggi, i nati sotto il segno della Bilancia durante la giornata dovranno pensare solo all’amore. Però nel segno c’è pure Mercurio e Luna cambia fase nel caro Gemelli, quindi pensate a qualche affare finanziario. Dite la vostra.

Scorpione

Siete tornati a usare la famosa coda velenosa dello Scorpione, segnale buono, vuol dire rinascita, però dovete mirare verso l’obiettivo giusto. Risparmiate per l’amore la capacità di sognare, inventare, sorprendere, provocare.

Sagittario

Un anno Giove nel segno e Nettuno in Pesci, in aspetto di quadratura astrale, oggi lo scontro diventa diretto. Per i Sagittario fegato sotto pressione, schiena e gambe. Affidatevi al destino.

Capricorno

Potrebbero interessarti L’oroscopo di oggi 21 settembre 2019 di TPI: ecco le previsioni del giorno segno per segno Oroscopo Paolo Fox oggi per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | 21 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 21 settembre 2019

Secondo l’oroscopo di Branko, il Sole ci concede due giorni d’estate in più, approfittatene per mettere a punto il programma per la prossima guerra autunnale. Nel caso di importanti interventi in campo beni immobili conviene aspettare Giove nel segno. Aumentano le spese e la gola.

Acquario

Cari Acquario, durante la giornata odierna cercate di organizzare bene iniziative professionali, affari, questioni domestiche e cose personali. Salute e amore, inclusi. Siate concentrati e pronti a respingere attacchi inevitabili. Buone notizie dalla fortuna.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Pesci

Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, cari Pesci siete tutti noi! Dovete dare affetto, stima, collaborazione e generosità a chi lo merita. Diffidate delle promesse che vi faranno. Relax con belle persone.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI