Oroscopo Branko oggi 20 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 settembre 2019.

Ariete

Cari amici dell’Ariete, arriva l’autunno ma fino al 23 il Sole vi aiuterà a brillare nel campo professionale ancora un altro po’. Se avete avvertito qualche segnale di debolezza in questo periodo fate un controllo e non trascurate la salute. Quando Giove transita in Capricorno avrete tanti pensieri per la testa, non lasciatevi sopraffare dalle difficoltà dell’ambiente circostante e ignorate il peso di quei rapporti trasandati: proseguite per la vostra strada.

Toro

Cari Toro, secondo Branko questo è un venerdì promettente per la sfera monetaria. L’influenza di Giove nel vostro sogno potrebbe però enfatizzare qualcosa che non corrisponde alla realtà, imparate a distinguere i sogni da quello che è attualmente realizzabile. La famiglia vi regala uno spazio sereno, siete aperti a una relazione sentimentale più passionale e movimentata. La luna ultimo quarto fino a domenica suscita però qualche dubbio.

Oroscopo Branko 20 settembre 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, la vostra vita negli ultimi tempi è stata un continuo sussulto, anche a causa dei transiti astrali che, tra alti e bassi, hanno reso la vostra vita sicuramente più stimolante. Venere e Mercurio splendono nella vostra direzione, da lunedì il sole apre il mese alla Bilancia e avrete nuove occasioni sentimentali tra le mani. Lasciate da parte le vecchie idee – e vecchie relazioni – che ormai non calzano più, avete bisogno di cambiare pelle anche grazie al supporto di Giove e Nettuno. Cancro Cari Cancro, l’estate sta finendo e la Luna ambigua in Gemelli vi suggerisce di cambiare qualcosa. Lavoro, casa, studi? Sicuramente c’è qualcosa che non va, l’unica costante resta l’amore che mai come adesso sembra essere il vostro punto fermo, l’unico scudo protettivo contro le minacce esterne. Leone Cari amici del Leone, secondo Branko state attraversando una situazione generale non più spensierata come una volta, qualche pressione di troppo è dovuta anche alla Luna ultimo quarto in Gemelli. Non lasciatevi intimidire dalle minacce esterne, l’instabilità prima o poi finirà, forse dovreste correre un rischio e dare fiducia a chi non sembra meritarla. LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Oroscopo Branko 20 settembre 2019 | Vergine Cari Vergine, siete chiamati a riflettere sulla vostra vita, partendo dall’ambiente circostante per poi analizzare decisioni e cambiamenti che sarete costretti a fare nel corso dell’anno. Siete confusi, il che per voi così ordinari e precisi è un vero problema. Le stelle di Branko consigliano caldamente di rilassarvi in attesa che le acque si calmino. Bilancia

Cari Bilancia, saranno giornate importanti per il lavoro ma anche per le relazioni interpersonali. La Luna ultimo quarto in Gemelli si completa domenica e, insieme a Nettuno e Giove, crea improvvise difficoltà nella vostra routine. Non buttatevi giù, avrete qualche soddisfazione da parte della famiglia.

Scorpione

Cari Scorpione, il passaggio della Luna in Gemelli stimola le vostre idee, avete voglia di qualcosa di più profondo, in particolare riguardo l’amore. Avete deciso di seguire l’intuito, ma l’amore non è fatto di questo, piuttosto muovetevi di pancia ed evitate di riflettere a lungo perché potreste trovarvi in una fantasia che non combacia con la realtà.

Oroscopo Branko 20 settembre 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, questo fine settimana potrebbe essere il più movimentato della vostra stagione estiva (che sta volgendo al termine). La Luna ultimo quarto in Gemelli provoca qualche dissapore, ma la vostra inquietudine deriva anche dal contrastante aspetto con Giove che potrebbe stimolare un po’ di felicità nella vita personale. Rilassatevi in posti tranquilli.

Capricorno

Cari Capricorno, l’estate chiude con la Luna in Gemelli in ultimo quarto, una fase impegnativa e spesso indecifrabile. In questo momento se avete intenzione di giocarvi il tutto per tutto ricordatevi che o si vince o si perde, non ci sono linee grigie. La fine dell’estate permette di concretizzare alcuni progetti che sono destinati a crescere.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di Branko vi invita a essere cauti nelle scelte quest’oggi. Se avete intenzione di investire in modo pesante nel vostro futuro, cercate di non strafare e di trovare la giusta misura. La Luna ultimo quarto in Gemelli fino a domenica è un grande aiuto, potrebbe rendersi quasi invisibili alla concorrenza. La famiglia ha da ridire sulle vostre scelte e anche il partner non vuole appoggiarvi, per fortuna avete dalla vostra parte una corazza protettiva ben resistente costituita da Marte e Mercurio, Venere e Giove.

Oroscopo Branko 20 settembre 2019 | Pesci

Amici dei Pesci, l’estate sta finendo in modo teatrale, non appesantite il vostro carico, anzi, andate alla ricerca di qualcosa di leggero. Il fine settimana non sarà dei migliori, ma lancia i presupposti per un lunedì di buoni intenti. Le fasi lunari saranno positive e stimoleranno la sfera sentimentale.

