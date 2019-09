OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 settembre 2019.

Amici dell’Ariete, in questa giornata avrete Venere in opposizione e quindi aspettatevi vento di burrasca nella relazione con il partner. Non preoccupatevi, però: non sarà nulla di grave, se sarete bravi a stemperare la tensione. Anche Mercurio sarà in leggera opposizione: mantenete i nervi saldi. Settimana prossima, con l’inizio dell’autunno, vi toglierete qualche soddisfazione lavorativa.

Toro

La Luna continua il transito nel vostro segno e vi regala un’altra giornata di grande fortuna, tanto nell’amore quanto nel lavoro, tanto nella fortuna quanto nella carriera. È un periodo molto florido per voi dal punto di vista professionale, continuate così, con il vostro grande impegno e soprattutto con quella capacità che mette tutti d’accordo sui vostri meriti. Riservate un po’ di questa passione anche alla vostra storia d’amore, però.

Oroscopo Branko 18 settembre 2019 | Gemelli

Le stelle transitano velocemente nel vostro segno e non vi danno respiro. In questo mercoledì avrete Mercurio molto ben disposto rispetto a voi, ma attenzione: potrebbe darvi troppa grinta, al punto da spingervi in battaglie non necessarie. Imparate a controllare i vostri istinti e aspettate tempi migliori per affrontare alcune discussioni. Novità in arrivo in famiglia.

Cancro

La Luna in Toro vi rende più concreti e vogliosi di fare. In questa giornata risulterete particolarmente decisivi ed efficaci sul lavoro e negli affari, grazie al vostro istinto e alla vostra preparazione. Avete passato alcuni momenti difficili dal punto di vista finanziario, ma adesso il peggio sembra essere alle spalle. Non è il momento di pensare troppo all’amore, se non state già vivendo una storia.

Leone

Amici del Leone, avete vissuto un’estate al massimo: vi siete divertiti, avete gioito, avete anche lavorato e in tutto il periodo le stelle sono state al vostro fianco. Adesso, però, secondo Branko sta terminando l’influsso positivo degli astri e si apre un periodo un po’ più complicato: tornano responsabilità e pensieri, soprattutto in relazione a famiglia, figli e partner. Aumenterà anche lo stress fisico: preparatevi a dovere.

Oroscopo Branko 18 settembre 2019 | Vergine

Anche voi della Vergine risentirete positivamente del passaggio della Luna in Toro. Sarà una giornata nella quale vorrete fare qualcosa di diverso dal solito, frequentare persone che non fanno parte del vostro solito giro e fare quindi nuove esperienze. Sentite un bisogno incredibile di nuovi stimoli, tanto nelle relazioni quanto sul lavoro. Plutone vi darà una grossa mano a rinnovare parte della vostra vita.

Bilancia