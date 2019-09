Oroscopo Branko oggi 17 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 17 settembre 2019.

Ariete

Amici dell’Ariete, in questa giornata l’ultima Luna dell’estate esce dal vostro segno ed entra in Toro. Cosa cambia per voi? Aumenterà il vostro fiuto per gli affari, in un periodo in cui avete molto bisogno di denaro. Inoltre, anche grazie all’influenza di Marte arriveranno molte scoperte emozionanti sul lavoro e a casa. L’affetto infinito per la vostra famiglia è l’arma in più che avete per affrontare le insidie quotidiane.

Toro

La Luna entra nel segno del Toro e vi regala una buona dose di saggezza. È il momento di iniziare a fare delle considerazioni personali sul vostro futuro e iniziare a prendere l’iniziativa nei campi della vostra vita che volete rivoluzionare. In amore, programmate un lieto eventi: molti di voi stanno pensando a un matrimonio. Perché non programmarlo a dicembre, quando Giove in Capricorno vi regalerà tanta fortuna?

Oroscopo Branko 17 settembre 2019 | Gemelli

Il vostro protettore, in questo martedì, è sicuramente Mercurio. Per voi dei Gemelli, infatti, sarà una giornata all’insegna del successo lavorativo, ma anche nel commercio. Venere in Bilancia, poi, vi dà anche la forza di staccarvi da alcuni rapporti che vi danno noie e preoccupazioni, senza provocare scossoni negli altri. Pensate di più a qualche problema che avete in casa, anche se non avete sufficienti energie per risolverlo definitivamente. Cancro Finalmente la Luna abbandona l’Ariete, una posizione che tanti problemi vi ha causato nei giorni precedenti. Approfittate di questa giornata per affrontare un discorso molto importante, seppur divisivo, con la persona a cui tenete di più. Spiegatevi e fate valere le vostre ragioni, ma senza arrivare allo scontro. Favoriti gli incontri e le nuove conoscenze, ma non fatevi distrarre dalle vostre responsabilità. Leone Il moto della Luna, in questa giornata, rivoluziona la vita di tanti segni, anche quello del Leone. La vostra attenzione, voi che eravate molto concentrati sull’amore, si sposta improvvisamente sulla vita professionale e sugli affari, anche se non sempre con effetti positivi. Saranno messi in discussione, infatti, la vostra simpatia sul posto di lavoro e persino le vostre capacità. Concentratevi un po’ di più per dimostrare a tutti che si sono sbagliati. LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Oroscopo Branko 17 settembre 2019 | Vergine Gli ultimi giorni di estate vi regalano un’energia inedita, per affrontare tutte le vostre attività più importanti: dal lavoro allo studio, fino agli affari. In questa giornata otterrete qualche buon risultato, seguito da gratificazioni che sono solo l’anticipo di quello che riuscirete a realizzare in autunno. Qualche problema in casa, trovate il tempo di risolvere tutto senza strascichi. Bilancia

Amici della Bilancia, l’influenza di Saturno vi rende molto sensibili su alcuni temi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Nei giorni scorsi, infatti, avete fatto degli incontri molto forti e da brividi e adesso siete molto concentrati sul futuro della vostra relazione. Tutti i nodi verranno al pettine, preparatevi ad affrontare una discussione dura ma costruttiva.

Scorpione

Lo Scorpione per adesso ha una sola cosa in mente: l’amore. Venere sta per arrivare nel vostro segno, ma voi è da giorni che ne sentite già gli effetti benefici. Non avete altro a cui pensare: trascurate lavoro, amici e famiglia, perché volete e dovete vivere appieno una storia d’amore che sembrava sul punto di finire e invece ha ottenuto nuova linfa. Siete felici così, nonostante la paura di perdere la persona amata.

Oroscopo Branko 17 settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, fate attenzione agli ultimi movimenti delle stelle prima dell’inizio dell’autunno. Sul vostro segno, infatti, ci saranno ancora alcune fasi lunari negative: fate attenzione soprattutto alla vostra salute e curate meglio l’alimentazione. Se siete single, un audace gioco di sguardi nei giorni scorsi vi ha scombussolato e adesso volete provarci seriamente con una persona insospettabile. Abbiate fiducia nei vostri mezzi.

Capricorno

Il vostro punto di riferimento, amici del Capricorno, è Bilancia. In questa settimana, soprattutto negli ultimi giorni, in quel segno passano Mercurio e Venere, di certo due pianeti in contrasto con il vostro protettore Mercurio. Ma nonostante tutto avrete la forza di costruire i vostri successi settimanali, soprattutto sul lavoro. Non vi spaventano le critiche, saprete rispondere con i fatti.

Acquario

Gli ultimi giorni d’estate dell’Acquario coincideranno con un’emozione unica, di quelle che raramente si vivono nella vita. Preparatevi al meglio, anche perché dovrete affrontare due giorni con Luna e Toro dissonanti. Passate del tempo con la vostra famiglia, pensate anche a un modo per rilassarvi dopo intensi mesi di lavoro e cercate di dedicarvi anche ai vostri hobby.

Oroscopo Branko 17 settembre 2019 | Pesci

Per voi dei Pesci la situazione non è molto rosea. Da qualche giorno siete molto giù di morale, anche a causa di alcune discussioni avute con persone a voi care. Ma non tutti i mali vengono per nuocere: vedrete che nei prossimi giorni le stelle torneranno benevole con il vostro segno. Nel frattempo, cercate di allontanare dalla vostra vita alcune persone che non vogliono il vostro bene.

