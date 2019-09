Oroscopo Branko oggi 16 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 settembre 2019.

Ariete

Amici dell’Ariete, secondo Branko oggi sarete stretti nella morsa dei vostri pensieri: da un lato il cuore, dall’altro il cervello. Cosa sceglierete? Mercurio opposto in Bilancia provoca conflitti interiori, ma la Luna che transita nel vostro segno può anche portarvi degli effetti positivi. In questa giornata avrete anche discrete opportunità di successo e guadagno. Se siete single, buone possibilità di incontri.

Toro

Voi del Toro siete totalmente immersi nella vostra storia d’amore, soprattutto se è iniziata da poco. Al momento nulla conta per voi eccetto il vostro partner. Siete due corpi e un’anima. Anche se state vivendo amori di lungo corso, il periodo è molto positivo. Dedicatevi anche agli affari e al lavoro, visto che ci sono delle opportunità da cogliere al volo. Vi sentite bene, in salute.

Oroscopo Branko 16 settembre 2019 | Gemelli

Manca una settimana all’inizio del vostro mese e di conseguenza dell’autunno. Ma prima di quel periodo, per voi florido e fortunato, avrete ancora delle prove da superare. Soprattutto perché la Luna si metterà di traverso richiedendo tutto il vostro impegno. In questa giornata è favorita la creatività, ma anche l’amore. Alcuni di voi stanno addirittura pensando al matrimonio. Cancro Amici del Cancro, c’è aria di conflitti con alcune persone a cui siete molto legati. C’è qualcuno che prova a convincervi su qualcosa che non vi piace per niente: abbiate la forza di far valere le vostre ragioni, senza cedere alla volontà altrui. La Luna in questo lunedì 16 settembre è pronta a giocarvi qualche scherzetto: guardatevi bene alle spalle. Leone La Luna entra in Ariete e fa sentire tutti i suoi effetti positivi anche su voi del Leone. Sta per finire un periodo estivo che vi ha portato molta fortuna, soprattutto in amore. Tuttavia non siete pronti a rinunciare a quello che avete faticosamente conquistato: ci vorrà tutto il vostro impegno affinché anche l’autunno sia piacevole e ricco di sorprese. Qualche problema sul lavoro: sgomitate per emergere. LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Oroscopo Branko 16 settembre 2019 | Vergine A voi della Vergine le stelle richiedono grande pazienza. Soprattutto in amore, dove nulla va per il verso giusto. Iniziate a scoraggiarvi, ma non è questo il momento per farlo: dovete ripartire con il piede giusto e la grinta che solitamente vi contraddistingue. Accettate anche consigli sul lavoro, soprattutto in quelle professioni che richiedono creatività e capacità tecniche. Buone opportunità di guadagno in vista. Bilancia

Amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko la vostra situazione è davvero rosea da tutti i punti di vista. Molti di voi hanno messo da parte in questi mesi un bel gruzzoletto, da investire in un viaggio di piacere o in un investimento ben ponderato. Inoltre, coloro tra voi che sono single stanno vivendo un momento magico dopo aver incontrato una persona speciale. Non mancheranno discussioni, soprattutto in famiglia e con i figli, ma ne uscirete rafforzati.

Scorpione

Finalmente tornate a sorridere voi dello Scorpione. Il motivo è la vostra ritrovata consapevolezza: nei vostri mezzi, nell’affetto delle persone che vi stanno accanto, nella vostra volontà di essere felici nella vita. Ecco perché in questa giornata non sarete minimamente sfiorati dai contrattempi, dai commenti delle persone, dalle critiche immotivate. Siete forti, tirate avanti. E pensate solo alle persone che vi vogliono davvero bene.

Oroscopo Branko 16 settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, per voi oggi solo buone notizie! In questa giornata la Luna infatti vi regalerà momenti magici, soprattutto in amore. Il trigono con Ariete e Giove infatti promette tanta buona fortuna nei sentimenti, soprattutto per coloro tra voi che stanno cercando di avere un bambino. Continuate a provare, senza scoraggiarvi.

Capricorno

Per voi del Capricorno invece la Luna è foriera di cattive notizie. Vi sentite molto stanchi a livello fisico e mentale, il lavoro vi toglie troppa energia e non avete abbastanza forza per affrontare anche alcune discussioni in famiglia. Oggi sarà un giorno da dimenticare anche in amore, visto che non state vivendo un periodo fantastico con il partner. In affari, occhi aperti per possibili trattative vantaggiose.

Acquario

Molti nati sotto il segno dell’Acquario stanno vivendo una fase di grande solitudine. Non riuscite infatti a trovare una persona per la quale abbia senso mettere tutto in discussione e la cosa vi lascia parecchio perplessi. Eppure in questa giornata, Venere e Luna vi possono garantire le condizioni ideali per la nascita di un nuovo amore. Mettetevi in moto.

Oroscopo Branko 16 settembre 2019 | Pesci

Amici dei Pesci, questo lunedì è il giorno della nostalgia per voi. Soprattutto i più grandicelli vivranno una giornata immersa nei ricordi di un tempo che fu e che sembra non tornerà mai. I più giovani tra voi, invece, stanno cercando in tutti i modi di costruirsi una vita all’altezza dei propri sogni: in questa giornata si potrà mettere un mattoncino per il futuro, soprattutto grazie ad alcune occasioni di guadagno. Approfittatene!

