Oroscopo Branko oggi 14 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 14 settembre 2019.

Ariete

Amici dell’Ariete, l’oroscopo di Branko di oggi vi riconosce la possibilità di fare molte cose stimolanti. È un momento utile per cure e controlli medici, ma anche quello adatto per rilassarsi, grazie alla combinazione di Marte e Nettuno. Bene anche per l’amore e la sensualità. Mercurio e Venere lasciano Vergine e questo potrebbe influenzare la vostra situazione lavorativa.

Toro

Cari Toro, oggi siete sotto la protezione della Luna piena in Pesci. Dalle prime ore del mattino aspettatevi segnali di miglioramento nell’ambito professionale-finanziario, grazie all’influsso di Mercurio in Bilancia. Anche Venere lo raggiungerà nel pomeriggio e questo potrebbe giovare alla vostra situazione sentimentale. Tutto converge verso il meglio.

Oroscopo Branko 14 settembre 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, siete avvisati. Oggi rischiate incontri demoralizzanti secondo Branko: colpa dell’opposizione Marte-Nettuno. State attenti a scegliere le compagnie giuste. Ma c’è anche fortuna in arrivo grazie all’ingresso di Mercurio e Venere in Bilancia. Passione in arrivo per le donne che si sono lasciate alle spalle una relazione.

Cancro

Sono in arrivo soluzioni economiche per la vostra vita familiare, amici del Cancro. Ma dalla vita professionale giungono segnali di instabilità dovuti all’ingresso di Mercurio e poi Venere in Bilancia. Branko vi suggerisce di dedicarvi a un lavoro solitario, che può dare risultati immediati. Infine prendete l’agenda: per la vostra carriera sono in arrivo preziosi contatti.

Leone

Cari Leone, grande fortuna e notizie positive per voi, soprattutto in amore grazie alla Luna piena congiunta a Nettuno. Ottime notizie per la famiglia: se avete figli che stanno costruendo una vita propria aspettatevi eventi emozionanti. L’0roscopo di Branko di oggi vi suggerisce di seguire “le strade che ispira Luna”.

Oroscopo Branko 14 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, l’oroscopo di oggi vi suggerisce a non prendere sul serio nessuna proposta, dal momento che c’è il rischio di qualche ambiguità. Forse meglio prendersi una pausa, soprattutto se state vivendo un periodo di stress. Mercurio e Venere escono dal vostro segno, ma da domani favoriranno il patrimonio e la carriera. Branko vi invita a svagarvi un po’.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio è il primo pianeta a entrare nel vostro segno quest’anno. Subito dopo l’ingresso di Venere porterà successo e fortuna, ma attenzione: se qualche altro pianeta si mette di traverso la cosa può ritorcersi contro di voi. Il pensiero oggi va a un amore presente o passato, mentre domani le donne in famiglia avranno una discussione.

Scorpione

Cari Scorpione, per voi è il momento per i viaggi, meglio se in treno o in nave. Se dovete restare a casa invece non preoccupatevi: arriva la rinascita grazie alla forte opposizione di Nettuno in Pesci e Marte in Vergine. Siete stimolati sia nella vita lavorativa sia in quella familiare. Non abbiate paura di percorrere la vostra strada verso la felicità.

Oroscopo Branko 14 settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, le influenze negative delle stelle – con l’opposizione di Marte e Nettuno – si avvicinano alla conclusione. A salvarvi è la Luna piena di oggi in Pesci. Conservate le vostre energie per la serata. Incontri importanti grazie all’influenza di Mercurio.

Capricorno

Cari Capricorno, non badate a spese, anche se ci sarà qualcuno a farvi i conti in tasca. Oggi sono in arrivo emozioni e passione anche per chi è meno giovane. I giovani sposi invece vivono un momento fertile: a dicembre arriveranno nascite con Giove che entra nel vostro segno. Buone notizie per la sessualità, grazie all’opposizione Marte-Nettuno.

Acquario

Cari Acquario, benefici decisamente positivi in Bilancia: momento favorevole per realizzare sogni professionali o sentimentali. Buone notizie per chi è in viaggio. L’influenza di Giove incide positivamente al mattino sugli affari. Domani è il momento per affrontare “rivali” poco preoccupanti.

Oroscopo Branko 14 settembre 2019 | Pesci

L’oroscopo di Branko di oggi 14 settembre vi segnala il ritorno di un sogno d’amore grazie a Venere in Bilancia, mentre il lavoro sarà influenzato da Mercurio. Qualche difficoltà nel convincere gli altri, ma ci riuscirete presto, rompendo l’ultimo ostacolo tra voi e il vostro obiettivo. Attività fisiche con prudenza. Le vostre ansie spariranno grazie alla Luna piena.

