Oroscopo Branko oggi 13 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 settembre 2019.

Ariete

Amici dell’Ariete, sul lavoro le cose procedono al meglio, i vostri affari decollano e non ci sono nuvole all’orizzonte. Mercurio e Venere che passano in Bilancia, però, creeranno qualche maretta con colleghi e familiari, ma soprattutto con il partner. Gli uomini, in particolare, non dovranno trascurare la propria compagna: distraetevi e chiedetele cosa le andrebbe di fare di speciale in questo week end.

Toro

Cari Toro, tutto va a gonfie vele per voi. Le stelle sono luminose, il vento soffia in poppa. Temevate dei problemi sul lavoro con il ritorno dalle ferie e le tante cose accumulate, ma invece potrete constatare che sul fronte lavoro-affari non vi manca fortuna e anche un po’ di intuito. Belle notizie in arrivo sul fronte amoroso e familiare.

Oroscopo Branko 13 settembre 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Branko di oggi vi suggerisce di rimandare le decisioni importanti. Non c’è fretta e avete bisogno di ponderare meglio e con sguardo più lungimirante. Avete fatto degli errori di valutazione in passato che non volete ripetere. Amore e famiglia alla grande, figli attesi in arrivo. Forse qualcuno stasera avrà qualche bella notizia da dare al partner.

Cancro

È una giornata fortunata, amici del Cancro. Sfruttate la protezione delle stelle, benauguranti nei vostri confronti, per concludere affari che finora avevate giudicato come particolarmente rischiosi. La Luna piena nel vostro segno è davvero luminosa, ma con il suo chiarore potrebbe anche mostrarvi alcune problematiche più nascoste per alcune questioni o portare alcune tensioni al grado di discussioni. Risolvete tutto.

Leone

Cari Leone, i pianeti assicurano di non disturbare nessuna delle vostre attività, ma solo fino alla fine del mese. Ottobre sarà un periodo di cambiamento, soprattutto nel modo in cui siete abituati ad approcciare al prossimo al lavoro, in coppia o in famiglia. Nell’attesa che il cielo cambi, comunque, godetevi la fortuna (e gli ultimi sprazzi di calda estate).

Oroscopo Branko 13 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, in questi giorni di settembre le stelle vi suggeriscono di fare qualche importante investimento. È già da qualche tempo che pensate di fare degli acquisti immobiliari, ma la paura di non fare un buon affare vi ha fatto desistere. Beh, ora è giunto il momento giusto: la vostra famiglia è ciò che conta di più per voi, assicurategli un futuro stabile.

Bilancia

In questo fine settimana sono fortunati i viaggi, cari nati della Bilancia. Il vostro cielo è pieno di stelle luminose pronte a porvi di fronte interessanti interrogativi a cui sarete capaci di dare risposte sagge e simboliche. Il lavoro va bene, la famiglia non vi dà preoccupazioni, i figli sono autonomi: è il momento giusto per pensare a nuovi progetti professionali!

Scorpione

Cari Scorpione, scoppiate d’amore quest’oggi e, dopo una settimana impegnativa, non vedete l’ora di passare un po’ di tempo con il partner. Magari proprio sotto le lenzuola, lì dove vi siete incontrati un po’ poco ultimamente a causa di diversi impegni e stanchezza. Per i single, Venere, Plutone e il Sole che splende in Vergine, nuovi incontri amorosi.

Oroscopo Branko 13 settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, non avete vissuto la miglior settimana della vostra vita. Decisamente, avete visto periodi migliori sotto il profilo professionale. Anche se vi sentite molto stanchi non avete saputo dare la giusta qualità al vostro lavoro e questo vi stressa, vi demoralizza. Ma, come dice Rossella O’Hara in Via col vento, “domani è un altro giorno” e abbiamo tutti la possibilità di recuperare.

Capricorno

Cari Capricorno, questa sarà una giornata in cui riuscirete a vivere a pieno ogni emozione. Senza sconti. Uscite da una settimana complessa, dove avete dovuto affrontare problemi e discussioni, uscendone però miracolosamente indenni. I pianeti sono in perfetta sintonia con il vostro segno, che favorisce anche l’amore, quello che avete tanto bisogno di dare.

Acquario

Cari Acquario, le ferie estive sono state troppo brevi e male organizzate, quindi avete proprio bisogno di recuperare. Un bel week end fuori è quello che le stelle vi suggeriscono di organizzare; partite, ridete, fate l’amore. Sul lavoro avete dubbi e perplessità, avete deviato il percorso e vi siete un po’ smarriti. Vi ritroverete, meglio di prima.

Oroscopo Branko 13 settembre 2019 | Pesci

L’oroscopo di Branko di oggi 13 settembre vi suggerisce di evitare le tensioni, di contare fino a 10 prima di intervenire in discussioni che vi vedono protagonista, ma dove vi risulterà complesso recitare una parte vincente. Bene invece l’amore: siete romantici, pieni di passione. Il partner apprezzerà questo vostro insolito mood in un venerdì sera dove lo stress della settimana può finalmente essere lasciato da una parte.

