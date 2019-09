Oroscopo Branko oggi 12 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 settembre 2019.

Ariete

Amici dell’Ariete, il vostro oroscopo del giorno di Branko annuncia che state per voltare pagina. Investiti da un cambiamento importante – o pubblico o privato – sarete costretti a rimettere in discussione tante questioni e a dare una bella scossa alla routine. Vi farà estremamente bene.

Toro

Cari Toro, ci sono diversi pianeti in posizione favorevole per quanto riguarda l’amore. Anche la Luna, oltre a Venere e Mercurio in Vergine che si congiungono a Marte, è portatrice di passione e nuova felicità sentimentale. Non rimanete in casa, uscite ad incontrare il partner della vostra vita.

Oroscopo Branko 12 settembre 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, se avete in mente di fare qualche affare o di ambire ad alcuni traguardi professionali, il consiglio delle stelle è quello di attendere almeno fino al week end. Non osate nemmeno con la salute, ma rispettate il vostro corpo, troppo esposto a possibili malanni. Rifugiatevi nell’amore, che invece non chiede attese.

Cancro

Anche se avete il cuore ancora “ammalato” e vi state riprendendo da una delusione amorosa, le stelle prevedono un incontro-scontro con qualcuno con cui ci sarà un vero e proprio colpo di fulmine. Vi eravate promessi un periodo di ricostituente solitudine, ma è dunque probabilissimo che sarà bruscamente interrotto.

Leone

Cari Leone, in questi giorni dovete fare in po’ più di attenzione alla forma fisica. Giove, infatti, vi sta portando ad esagerare un po’ troppo con il cibo: va bene che il primo fresco fa venire fame, ma non gettate via il vostro benessere. Fortunati i viaggi.

Oroscopo Branko 12 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, l’oroscopo di Branko di oggi prevede per voi una giornata all’insegna del successo ma anche delle difficoltà. Ci siete abituati, d’altronde, a raggiungere i vostri obiettivi compiendo sforzi e districandovi tra diversi problemi. Sennò che gusto c’è (direste)?

Bilancia

La Luna in Pesci vi ha fatto passare dei giorni pieni di amore, sogni e progetti. Con il partner va a gonfie vele, un po’ meno bene la vostra salute fisica, ma niente di grave. Sul lavoro anche non potete lamentarvi, anche se il vero successo deve ancora arrivare. Mettetevi in mostra di fronte a chi non vi apprezza, sarà costretto a farlo.

Scorpione

Cari Scorpione, la Luna in un segno d’acqua come i Pesci a voi non disturba – contrariamente ad altri segni dello zodiaco – ma anzi, riempie di fortuna. Ma non si tratta di quel tipo di fortuna che vi potrebbe far vincere al superenalotto, ma più fare degli incontri utili al vostro futuro amoroso e professionale.

Oroscopo Branko 12 settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, non siete in formissima e questo si rifletterà su vostro lavoro. Di buono, però, c’è che i colleghi vi faranno notare quanto siete indispensabili: senza la vostra energia, a risentirne è tutto l’ufficio. Prendetevela con calma, qualche giorno così capita a tutti: fatevi consolare dall’amore.

Capricorno

Cari Capricorno, nei prossimi giorni secondo l’oroscopo di Branko vi ritroverete ad affrontare alcuni problemi e dinamiche familiari che vi daranno più di un pensiero. In effetti questo momento doveva arrivare prima o poi, quello in cui dividere impegni e responsabilità. Ottimo il campo lavorativo.

Acquario

Cari Acquario, Marte e Giove litigano ma non con voi. Anzi, i loro influssi sono per voi fortunati, dato che vi concederanno del vantaggio in una competizione in cui la coppa che si vince è un nuovo traguardo professionale. Fortuna patrimoniale, qualche soldo in arrivo.

Oroscopo Branko 12 settembre 2019 | Pesci

L’oroscopo di Branko di oggi 12 settembre vi suggerisce di equipaggiarvi bene per affrontare le insidie di questa giornata. Se volete sopravvivere alla tempesta fatta scoppiare da Marte e Venere, infatti, non dovete aver paura di sfoderare l’artiglieria pesante. Urano farà il resto per evitare un vostro svantaggio.

