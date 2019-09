Oroscopo Branko oggi 10 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 settembre 2019.

Ariete

Amici dell’Ariete, in questi giorni avete tante prove da affrontare, esami da superare, discorsi da formulare, progetti da presentare. La routine lavorativa e familiare ha ripreso completamente e Saturno, in transito nel vostro segno, vi da la sua benedizione. Fatica, ma anche successo.

Toro

Cari Toro, la Luna in Acquario vi spingerà a fare delle riflessioni sul vostro ambiente lavorativo, molto spesso disordinato. Ma la vostra frustrazione è nei confronti di chi occupa una posizione migliore della vostra senza averne i meriti. Non temete, le soddisfazioni arriveranno anche per voi.

Oroscopo Branko 10 settembre 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, si apre una fase di incontri fortunati. Stiamo parlando di incontri amorosi, visto che il vostro periodo di solitudine e ricerca di voi stessi lo avete terminato e, guardandovi allo specchio, vi siete resi conto di avere bisogno di qualcuno vicino. Ritorno della passione anche nei rapporti duraturi, matrimoniali.

Cancro

L’autunno è in arrivo ed è giunto il momento, prima che le foglie inizino a cadere dagli alberi, di concretizzare. Date una definizione alla relazione sentimentale che state vivendo da ormai qualche tempo, non è più il tempo della solitudine.

Leone

Cari Leone, la Luna in opposizione nel vostro segno vi ha molto ingrigiti. Il vostro animo, sempre allegro e sorridente, in questi ultimi tempi è molto più serioso; amici e partner se ne sono accorti e vi invitano a riprendere a divertirvi un po’.

Oroscopo Branko 10 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, la Luna in Acquario vi rende brillanti, quindi non sprecate queste giornate continuando a fissare il vecchio, ma date il benvenuto al nuovo. La vostra relazione di coppia, seppur ormai di lunga data, vi rende sempre i più appagati.

Bilancia

L’oroscopo di oggi di Branko, cari Bilancia, prevede che dovrete tirare fuori il meglio della vostra capacità d’improvvisazione. Vi sarà chiesto di fare qualcosa che vi coglierà impreparati, ma saprete cavarvela se riuscirete ad avere il giusto spirito e mostrare sicurezza. Bene l’amore.

Scorpione

Cari Scorpione, dovete avere pazienza perché la Luna di questi giorni è molto severa e pretenziosa nei vostri confronti. E, soprattutto, non vi concede un ampio margine di errore, soprattutto in amicizia. Qualche avventura in arrivo rappresenterà un’ottima distrazione.

Oroscopo Branko 10 settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, dovete essere un po’ più cauti con gli sforzi fisici in questi giorni, perché potreste essere vittima di qualche problemino alle articolazioni. Sul lavoro non è il momento di fare il passo più lungo della gamba, attendete previsioni astrologiche più positive.

Capricorno

Cari Capricorno, il consiglio dell’oroscopo di Branko per la giornata di oggi è di tenere bene d’occhio una persona del segno dei Pesci. Forse avete sottovalutato il suo fascino o avete paura di farvi coinvolgere troppo, ma è proprio quella personalità che stavate attendendo da tempo e che fa al caso vostro.

Acquario

Non c’è che dire, cari amici dell’Acquario, a livello professionale in questo periodo vi state dimostrando davvero impeccabili. In effetti, avete deciso di dedicarvi anima e corpo al lavoro e se ne vedono nettamente i risultati. Potreste pensare di riprendere in mano l’amore e il sesso. Il secondo più del primo.

Oroscopo Branko 10 settembre 2019 | Pesci

L’oroscopo di Branko di oggi 10 settembre non è proprio il migliore per voi, cari nati dei Pesci. Non vi favorisce né Venere, che fa dispetti in amore, né Marte, che vi spinge a sottovalutare alcuni rischi. E nemmeno Giove, che porta discussioni sul lavoro. Oggi va così, resistete.

