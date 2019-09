Oroscopo Bilancia di oggi: previsioni del giorno 14 settembre 2019

Oroscopo Bilancia oggi 14 settembre 2019

OROSCOPO BILANCIA OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno della Bilancia? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, sabato 14 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Cari Bilancia oggi saranno da tenere d’occhio i rapporti familiari, dove forse sarà richiesta una vostra presenza più assidua e un impegno reale maggiore, al limite del quotidiano. Con il vostro entusiasmo, la vostra tipica capacità di coinvolgere le persone, anche le più vicine e a voi care, riuscirete nell’impresa di soddisfare questa richiesta. La vostra vita sociale va a gonfie vele: Mercurio e Venere congiunti in Bilancia da oggi, tifano per voi e vi promettono successi mondani e amorosi.

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi della Bilancia per l’amore: un bell’influsso celeste di Venere congiunta vi favorisce se appartenete in special modo alla prima decade. Nuovi entusiasmanti amori possono sorgere all’orizzonte e regalarvi momenti di rara passione. Aprite il vostro cuore e non cercate scuse.

LAVORO

Il vostro autentico talento è quello di saper creare l’accordo o meglio veri e propri “ponti” tra le persone. E, una Venere quasi “magica”, vi aiuterà in questo campo nell’attività lavorativa (se lavorate di sabato), dove darete prova di una capacità di concertazione addirittura geniale.

Di seguito l’oroscopo di oggi di: ARIETE – TORO – GEMELLI – CANCRO – LEONE – VERGINE – BILANCIA – SCORPIONE – SAGITTARIO – CAPRICORNO – ACQUARIO – PESCI