Oroscopo Bilancia di oggi: previsioni del giorno 13 settembre 2019

Oroscopo Bilancia oggi 13 settembre 2019

OROSCOPO BILANCIA OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno della Bilancia? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, venerdì 13 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Giornata gratificata da novità che toccano vari ambiti per i nati sotto il segno della Bilancia. Sarete stimolati durante tutto il giorno a darvi traguardi e superarli. In che ambito? Quello familiare e quello affettivo. Giove in aspetto benefico dal segno amico del Sagittario vi rende scattanti e propositivi. Cari Bilancia, se volete potete provarvi in qualche sport che richiede movimento e riflessi pronti. Ma per voi il benessere passa anche per il dolce far niente. Perché non sdraiarsi su qualche prato per un pisolino? Oppure in riva al mare (sempre se le temperature lo permettano).

TUTTI GLI OROSCOPI

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi della Bilancia: siete single? Giove, pianeta del look, dell’esibizione dell’immagine, della capacità di essere simpatici e seducenti, si trova in ottima posizione per i nati sotto il segno della Bilancia. Durante la giornata sarete quindi affascinanti, cogliete l’attimo! Se siete soli è questo il momento per frequentare nuove persone, provare a lanciarvi in varie conquiste.

LAVORO

Durante questo giorno settembrino potrete vivere di rendita del vostro abituale lavoro, grazie a un’abile operazione di recupero di quanto svolto in precedenza. Il vostro raziocinio programmatico vi aiuta a ottimizzare i tempi e a faticare sempre meno.

ARIETE – TORO – GEMELLI – CANCRO – LEONE – VERGINE – BILANCIA – SCORPIONE – SAGITTARIO – CAPRICORNO – ACQUARIO – PESCI