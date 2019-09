Oroscopo Acquario di oggi: previsioni del giorno 14 settembre 2019

Oroscopo Acquario oggi 14 settembre 2019

OROSCOPO ACQUARIO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Sagittario? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, sabato 14 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

In modo significativo il cielo si rischiara in questo sabato per i nati sotto il segno dell’Acquario. Si innalza il livello del vostro buonumore espandendosi nei confronti di famigliari, amici vicini e lontani. Anche se restano alcuni problemi, siete disposti a vedere il bicchiere mezzo pieno, anziché quello mezzo vuoto. Impegni lavorativi stringenti non vi permettono di dedicarvi come vorreste alla cura del vostro corpo. Avanti così, Acquario!

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi del Acquario per l’amore: il vostro tasso di seduzione rimane elevato e vi consente di segnare nuovi successi che ribadiscono il fatto che siete uno dei segni più irresistibili dell’intero Zodiaco durante la giornata di oggi, 14 settembre.

LAVORO

Urano vi impone una disciplina un po’ dura in ufficio se ancora oggi lavorate, ma voi sapete dare prova di competenza e di efficienza.

