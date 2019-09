Oroscopo Acquario di oggi: previsioni del giorno 13 settembre 2019

Oroscopo Acquario oggi 13 settembre 2019

OROSCOPO ACQUARIO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno dell’Acquario? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, venerdì 13 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Cari Acquario durante la giornata di oggi vi sentirete sicuri di voi stessi e nella vostra migliore forma psicofisica. Con un cielo radioso dalla vostra parte, se vi fa piacere, cimentarvi in sport di squadra, per divertirvi come quando eravate giovanissimi. Un’ottima salute si accompagna così quest’oggi a uno stato mentale di grande equilibrio. Yoga e discipline orientali che favoriscano il relax sono l’ideale per ritemprarvi ancor di più e farvi ritrovare una completa armonia con la vostra natura più autentica. Godetevela!

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi dell’Acquario per quanto riguarda l’amore: lo sguardo benevolo di Saturno vi rasserena non poco nella vita affettiva. Parlate e ragionate con la persona amata e questo fa bene al rapporto di coppia. Durante la giornata però potreste inciampare in qualche disaccordo con il vostro partner sia se stabile sia se occasionale. Mantenete la calma.

LAVORO

Lavoro? In ufficio viene fuori questa giornata il vostro lato più morbido e umano, a scapito di quello serio e determinato, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 del mese di gennaio al 4 di febbraio.

