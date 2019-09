Oroscopo Acquario di oggi: previsioni del giorno 12 settembre 2019

Oroscopo Acquario oggi 12 settembre 2019

OROSCOPO ACQUARIO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno dell’Acquario? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, giovedì 12 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Si apre una giornata mediamente faticosa per voi nati sotto il segno dell’Acquario. Per fortuna la Luna ancora in congiunzione fino a metà giornata, vi consente di afferrare chance in ogni campo, specialmente in quello legato ai rapporti delle alleanze costruttive sul lavoro ma non solo. Non si escludono possibili associazioni, contratti e convivenze con questo transito che faranno perdere a molti di voi un po’ della vostra libertà. In arrivo però grandi occasioni da non perdere.

AMORE

Secondo l’oroscopo di oggi, gli Acquario in amore avranno una giornata positiva. In particolare riempirete il partner di cure e attenzioni. La Luna vi apre il cuore rendendovi particolarmente capaci di dedicarvi totalmente alla vostra dolce metà e con squisita dedizione. Buone notizie anche i single: guardatevi intorno, ci sono diverse situazioni attraenti.

LAVORO

Secondo l’oroscopo del giorno (giovedì 12 settembre 2019), il vostro talento è il saper lavorare bene in squadra. Diversi pianeti oggi mettono in evidenza questa vostra predisposizione e vi creano nuove amicizie nell’ambiente dove si svolge la vostra attività.

