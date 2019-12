Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 18 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata interessante da ogni punto di vista. Le stelle hanno deciso di accompagnarli lungo la strada dell’amore, riscoprite la natura dei vostri sentimenti. Chi vive da tempo in coppia vorrà realizzare progetti a lunga scadenza – figli, matrimonio – chi invece è ancora single vuole concludere l’anno trovando una persona speciale. Anche nel lavoro potrebbero arrivare cambiamenti in positivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, questa sarà una giornata positiva e importante per tagliare nuovi traguardi. Non avrete alcuna difficoltà a scovare la soluzione a determinati problemi, soprattutto di natura professionale. Siete sicuri di voi stessi e nessuno potrà privarvi di questa forza. L’amore, d’altro canto, sta per attraversare una fase lunare importante, a partire dal weekend alcuni rapporti cambieranno prospettiva.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata mogia e sottotono per voi, la stanchezza inizia a farsi sentire e siamo soltanto a mercoledì. Tenete duro, le vacanze sono quasi arrivate. Il lavoro ha occupato tutti i vostri pensieri negli ultimi tempi, avvertite un forte senso d’oppressione, vorreste soltanto ridimensionare il peso del lavoro nella vostra vita per potervi concedere anche qualche svago. Non riportate le tensioni lavorative nella vita di coppia.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’influsso positivo della Luna quest’oggi vi accompagnerà nel campo professionale, finalmente otterrete i risultati agognati da mesi. Inizia un periodo interessante anche per i sentimenti, l’amore è in una fase crescente, chi ha attraversato un periodo di crisi potrà finalmente recuperare il terreno perduto. Metteteci un po’ d’entusiasmo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox e l’oroscopo di oggi, questa sarà una giornata leggermente sottotono. I problemi purtroppo ci sono, dovete trovare un modo per risolverli e anche in fretta. Non vorrete mica rovinarvi le vacanze per qualche questione in sospeso? Occhio alle spese, in questo periodo ne state affrontando tante e potreste pentirvene con l’arrivo dell’anno nuovo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 18 dicembre 2019 Oroscopo di oggi mercoledì 18 dicembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 18 dicembre 2019

PESCI

Cari Pesci, questa sarà una giornata nervosa a causa della Luna in opposizione che crea qualche malcontento nel vostro segno. Secondo Paolo Fox, dovrete prestare la massima attenzione a quello che dite e soprattutto a quello che fate, altrimenti potrebbero esserci serie ripercussioni per voi in futuro. Anche in amore evitate le discussioni, rimandate il confronto al weekend.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: giornata positiva, grazie anche all’influsso benevolo della Luna che vi dà la giusta spinta per analizzare i sentimenti. L’amore è in fase crescente come il vostro interesse nei confronti dell’altra persona, lasciatevi la crisi alle spalle.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE