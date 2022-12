Una visione altruista e non più egoista della vita: solo così ci salveremo dall’estinzione (di G. Gambino)

È per questo che oggi più che mai dobbiamo iniziare a pensare alla natura non più come risorsa e proprietà “passiva” ma come un bene comune auto-organizzato di cui siamo parte. Possiamo, anzi dobbiamo, imparare che è possibile prosperare senza diventare schiavi del concetto di produttività. È la cosiddetta rigeneratività che fa muovere le cose in natura. Non il capitale finanziario, ma il capitale ecologico. Se costruisci armi, ripulisci una discarica di rifiuti tossici, forse generi Pil ma non ne ricavi un valore per l’uomo.