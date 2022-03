Quello che dice Orsini può non piacere, ma censurarlo significa non essere diversi da Putin

Il professore no-war non potrà più essere ospite in Rai, e il suo contratto viene annullato. Faccio una premessa. Mi sono trovato a discutere con il professor Alessandro Orsini in una delle due puntate (oggi) incriminate di CartaBianca in cui le sue tesi contrarie all’armamento della resistenza ucraina sono state bollate come eretiche, inaccettabili o addirittura filo-putiniane.

Su alcune cose ero d’accordo con il professore, su altre abbiamo discusso. Non mi piaceva – per esempio – una delle sue tesi: “Putin ha già vinto la guerra, per questo l’Ucraina dovrebbe arrendersi per risparmiare le vittime civili”. Non solo non condividevo la conseguenza (il doversi arrendere) ma neanche la premessa (la guerra è già vinta), che lui fondava sul rapporto di forza preponderante tra le armate in campo.

Così mi permettevo di dire al professore che la storia contemporanea è piena di esempi di eserciti “sulla carta oggettivamente più deboli” (come diceva lui) che poi hanno vinto la guerra: Israele nella “guerra dei sei giorni”, la Corea, il Vietnam nel 1975, l’Afghanistan (contro l’Urss) nel 1980.

Eserciti, anche irregolari, che alla fine avevano prevalso, non necessariamente solo sul piano militare. Ma bisogna aggiungere che ascoltare Orsini – anche quando ci si discute – è comunque un piacere, un arricchimento. Parliamo di uno studioso appassionato, rigoroso, preparato, dotato di grande capacità polemica ed esemplificativa.

Ovvero di tutti gli ingredienti che in breve tempo hanno reso Orsini un personaggio, su cui – ad ogni apparizione – il pubblico discute. Il punto, però, adesso non è la singola tesi di Orsini. E nemmeno del canone Rai (che, per essere franchi, pagano anche “i pacifisti”). Il tema di discussione oggi è che i critici di Orsini sono gli stessi che hanno aggredito (ad esempio) la pacifista Jasmine Cristallo per una sua domanda a Otto e mezzo. Gli stessi che tendono a direi che il professor Canfora o Luciana Castellina sono “amici di Putin” (una bestemmia, per chi conosce la sua storia) solo perché non sposano una tesi ufficiale.

Trovo risibile l’argomentazione secondo cui esprimere opinioni difformi dalla linea del governo sulla guerra sarebbe “aiutare il nemico”. Perché questo è esattamente lo spirito e la lettera di quello che Putin fa a casa sua, in Russia, quando arresta e minaccia di condanna ogni dissidente.

È vero piuttosto il contrario: se esistono, come esistono, i supremi valori della libertà nel nostro mondo, e nella cara vecchia Europa sono proprio quelli della democrazia e del pluralismo. Per questi vale la pena di combattere. Ecco perché – a partire da questa vicenda – è bene farne un caso di scuola per respingere ogni forma di censura, di caccia alle streghe, di nuovo integralismo talebano. L’attacco alla libertà è ancora più grave quando avviene sul piano dell’informativo e delle opinioni, che -sempre – sono le prime vittime della guerra.