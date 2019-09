Notizie di oggi Agenda 19 settembre 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 19 settembre 2019

Agenda politica

Pd: continuano le polemiche dopo l’uscita di Renzi. Nuove adesioni a Italia Viva.

Italia-Germania: il presidente Steinmeier a Roma, incontri con Mattarella, Fico e Conte.

Governo: Conte alla festa di Articolo 1-Leu a Roma.

Lega: Salvini a Gualdo Tadino.

M5S: gli iscritti residenti in Umbria votano su Rousseau per scegliere i candidati della lista per le Regionali.

Notizie di oggi: agenda esteri

Arabia Saudita: Pompeo incontra il principe ereditario ad Abu Dhabi dopo la tensione con l’Iran a causa degli attacchi alle raffinerie.

Israele: sviluppi dopo l’esito delle urne. Per formare il governo è decisivo il ruolo di Lieberman.

Fukushima: verdetto per processo a ex vertici Tepco.

Salute: presentazione rapporto Oms su mortalità infantile.

Nobel per la pace: in Messico vertice con 21 vincitori.

Agenda economica

Rappresentanza: convenzione Inps-Confindustria e sindacati con Catalfo, Tridico, Boccia.

Istat: produzione nelle costruzioni giugno-luglio.

Agenda cronaca

Meteo: in arrivo temporali sul centro-sud.

Eutanasia: manifestazione delle associazioni favorevoli.

Ilaria Alpi: conferenza stampa per la creazione del “Fondo Alpi”, con l’archivio del materiale prodotto dalla giornalista Rai uccisa in Somalia.

Agenda sportiva

Calcio: Europa League, Cluji-Lazio e Roma-Basaksehir.