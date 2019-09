Vertice a Malta sui migranti: l’Italia alza la voce con l’Ue sugli sbarchi

Lunedì 23 settembre a Malta si tiene un vertice tra i ministri dell’Interno di cinque paesi europei, Italia inclusa. Si tratta del primo tentativo formale per trovare una soluzione condivisa sulla gestione degli sbarchi nel Mediterraneo centrale, e per l’Italia sarà anche la prima uscita internazionale per il nuovo ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Dal vertice di Malta ci si attende un primo accordo tra “paesi volenterosi” che, riconoscendo la difficoltà di cambiare le regole Ue in senso più solidale, si dichiarino disponibili ad agire al di fuori dei trattati per ricollocare i migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale e sbarcati in Italia o a Malta.

“L’Europa deve essere meglio preparata e stare al fianco di paesi come Italia, Grecia, Malta, Spagna e Cipro”, ha detto il commissario europeo per gli affari interni, Dimitri Avramopoulos, che arrivando al Forte Sant’Angelo di Malta si è detto “ottimista per natura” sull’esito.

“Dopo la visita di Emmanuel Macron a Roma, mercoledì scorso, primo incontro con la mia nuova omologa italiana Luciana Lamorgese. Comune volontà di lavorare insieme a delle soluzioni europee coordinate per far fronte alle sfide migratorie”, ha scritto in un tweet il ministro francese dell’Interno, Christophe Castaner, in posa con Lamorgese a Malta.

Vertice Malta, gli incontri bilaterali

Il mandato del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese è quello di far sentire la voce dell’Italia. Fino a paventare il diritto di veto se l’Italia non la spunterà su quelli che ritiene essere i due punti irrinunciabili dell’accordo: che la ricollocazione interessi tutti i richiedenti asilo e che i rimpatri siano a carico dell’Europa.

Cosa si deciderà al vertice di Malta

Presiedono il vertice Italia, Malta, Germania, Francia e Finlandia, insieme anche a dei rappresentanti della Commissione europea.

Tra i partecipanti vi sono due paesi che chiedono solidarietà nel gestire gli arrivi irregolari nel Mediterraneo centrale (Italia e Malta), due che si offrono di aiutarli anche al di fuori delle regole Ue (Germania e Francia) e un “osservatore imparziale”, la Finlandia, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue nel corso di questo semestre.

Il secondo punto irrinunciabile per l’Italia, che insieme a Malta come Paese di approdo si farebbe carico della prima accoglienza per non più di quattro settimane, è quello che sia l’Europa, con Frontex, a farsi carico dei rimpatri come sollecitato nei giorni scorsi anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La presenza di Germania e Francia non implica che gli impegni di solidarietà nei confronti di Italia e Malta presi nel corso del vertice saranno sottoscritti solo da Parigi e Berlino: sembra infatti probabile che nel corso del vertice si discuta anche della partecipazione di una serie di altri paesi volenterosi.

Nell’elenco potrebbero figurare per esempio Irlanda, Portogallo e Lussemburgo, paesi che già negli ultimi mesi si sono resi disponibili ad accogliere una parte dei migranti sbarcati in Italia o a Malta in seguito alle crisi che si sono susseguite.

Potrebbero interessarti Ocean Viking, i 182 migranti sbarcheranno a Messina Migranti, sbarcati 108 migranti a Lampedusa. Il sindaco a TPI: "Hotspot strapieno" Migranti, sbarchi in aumento a settembre 2019: per la prima volta il sorpasso sul 2018

L’obiettivo del vertice è quello di negoziare un “Predictive temporary allocation programme”: un accordo che consenta di ricollocare in altri paesi europei una parte dei migranti soccorsi da Italia e Malta. Si tratterebbe di un accordo temporaneo e su base volontaria, ma che eviterebbe ai paesi di negoziare il ricollocamento caso per caso.

Difficile invece che l’Italia ottenga la rotazione dei porti di sbarco con gli altri Paesi costieri. Spagna e Grecia oggi accolgono da tre a cinque volte in più dell’Italia e il loro ingresso nel meccanismo di ridistribuzione.

I migranti della Ocean Viking

Proprio nel giorno del vertice di Malta, in Italia la Ocean Viking fa sbarcare i 182 migranti salvati nei giorni scorsi nel porto di Messina. “Un segno di speranza” , commentano Msf e Sos Méditerranée, le due uniche Ong in questo momento ad operare nel Mediterraneo.

> Ocean Viking, i 182 migranti a bordo sbarcheranno a Messina. Via libera dal governo Conte