Migranti, allarme da Frontex: peschereccio in difficoltà con 500 persone a bordo. “Stiamo imbarcando acqua”

Nuovo allarme da Frontex. Un peschereccio con a bordo 500 persone, tra cui molte donne e bambini, è in difficoltà al largo delle coste italiane. A individuarlo è stato lo stesso aereo che aveva avvistato la barca naufragata 12 giorni fa di fronte a Cutro, dove sono morte almeno 72 persone.

Il peschereccio, in cui sono presenti molte donne e bambini, già sta imbarcando acqua. Diverse persone a bordo hanno già contattato Alarm Phone, il “centralino” gestito da volontari che riceve le richieste di soccorso in mare. L’imbarcazione si trova in zona Sar (Search and rescue, Ricerca e soccorso) italiana, in cui le autorità italiane hanno l’obbligo di intervenire in caso di emergenza. “Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi!”, ha detto Alarm Phone. Una motovedetta della Guardia costiera è già partita da Pozzallo.

🆘! ~500 vite in pericolo al largo della #Sicilia! Alarm Phone è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia, ci ha chiamato dall'area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi! pic.twitter.com/3y0AMiSZ0f — Alarm Phone (@alarm_phone) March 10, 2023

In base all’ultima posizione conosciuta, sarebbe diretto verso le coste della Sicilia orientale, in direzione di Siracusa, dopo essere partita dalla Cirenaica. “Chiediamo che per favore inviino i mezzi aerei e navali della Guardia costiera, che aprano un evento Sar”, ha detto il capo missione di Mediterranea, Luca Casarini. “Non è un’operazione di polizia che serve. È un peschereccio strapieno di profughi in fuga che chiedono aiuto. Ci sono decine di donne e bambini. E da bordo segnalano ad Alarm phone che stanno già imbarcando acqua. Non c’è un minuto da perdere”.