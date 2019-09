Previsioni meteo di oggi, 21 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 21 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 21 settembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi sabato 21 settembre 2019 | NORD

Nella giornata di oggi, al mattino al Nord si prevedono nuvole compatte lungo l’area alpina occidentale, mentre sul resto dell’area ci sarà bel tempo. Nel pomeriggio invece si assisterà a un graduale peggioramento delle condizioni del meteo, con possibili rovesci e temporali sull’area alpina occidentale del Piemonte e su Valle d’Aosta, Liguria e ovest dell’Emilia-Romagna.

CENTRO E SARDEGNA

In Sardegna orientale, al mattino il cielo sarà coperto, con occasionali rovesci associati, mentre nel resto dell’isola ci saranno estese velature con meno probabilità di pioggia. Non mancheranno però rovesci serali, sempre nella parte orientale.

Per quanto riguarda il resto del Centro, in mattinata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque, con qualche spessa velatura. Ci sarà tuttavia un peggioramento delle condizioni climatiche nel secondo pomeriggio, soprattutto sulle aree tirreniche. Qui si attendono infatti rovesci e temporali.

Previsioni meteo oggi sabato 21 settembre 2019 | SUD E SICILIA

Anche al Sud ci sarà una giornata molto nuvolosa, soprattutto sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale. Lungo le coste nord-occidentali della Sicilia e nelle aree ioniche si attende anche qualche rovescio o temporale. Sul resto del Sud Italia, invece, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in diminuzione su tutta Italia, eccetto le due isole maggiori, dove si manterranno abbastanza stazionarie. Per quanto concerne le massime, invece, saranno stazionarie sulla pianura padana centro-occidentale e sul Lazio, in diminuzione sulla Sicilia e sulla Sardegna centro-meridionale e in lieve aumento altrove.

Previsioni meteo oggi sabato 21 settembre 2019 | VENTI

I venti saranno da moderati a forti sud-orientali sulla Sardegna, mentre sulla Liguria arriveranno dai quadranti settentrionali. Venti deboli dai quadranti orientali attesi invece sul resto del Centro-Sud e sulla pianura padana. Deboli variabili altrove.

MARI

Saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, come anche il mar Ligure, soprattutto a largo. Le previsioni meteo, inoltre, riportano che tutti gli altri bacini occidentali saranno da poco mossi a mossi, mentre lo stretto di Sicilia tenderà a essere molto mosso nel corso della giornata. Poco mossi anche l’Adriatico e lo Ionio settentrionale.

