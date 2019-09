Previsioni meteo di oggi, 20 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 20 settembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal Centro Nord e dal Sud Italia.

Previsioni meteo oggi venerdì 20 settembre 2019 | NORD

Nella giornata di oggi, al Nord sono previste nuvole compatte soprattutto nelle zone delle Alpi e delle Prealpi centro-occidentali, con locali deboli piogge o rovesci. Sul resto del Nord, invece, si attendono condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, senza rischio di precipitazioni.

CENTRO E SARDEGNA

Sulla Sardegna ci saranno schiarite e annuvolamenti per tutta la giornata, con deboli piogge soprattutto nella parte orientale dell’isola. Per quanto riguarda le regioni del Centro peninsulare, invece, si attende sole e cielo sereno, con locali nuvole compatte lungo le coste laziali centro-meridionali.

Previsioni meteo oggi venerdì 20 settembre 2019 | SUD E SICILIA

Situazione leggermente diversa al Sud e in Sicilia, dove ci saranno molte nubi – soprattutto in Sicilia e nella Calabria centro-meridionale – con rovesci e temporali occasionali. In queste zone, le condizioni del meteo miglioreranno in serata. Nel resto del Sud Italia, invece, ci sarà cielo sereno tranne qualche annuvolamento mattutino.

Meteo, maltempo e freddo in arrivo

TEMPERATURE

Le temperature minime in questa giornata saranno stazionarie lungo le aree costiere tirreniche, sulla Sardegna e sulla Sicilia ionica, mentre nel resto del paese si registrerà un calo.

Per quanto riguarda le massime, si registrerà un aumento al Nord-Ovest e in Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna occidentale, Lazio e Abruzzo. Ci sarà invece un calo su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientali. Nessuna variazione di rilievo nel resto della penisola.

Previsioni meteo oggi venerdì 20 settembre 2019 | VENTI

Potrebbero interessarti Previsioni meteo oggi 19 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia Previsioni meteo oggi 18 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia Il meteo di oggi in Italia

I venti saranno da deboli a moderati orientali sulla pianura padana, da moderati a forti da Nord sulla Liguria e il basso Piemonte, moderati da Nord-Est sul Centro Italia e su Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Deboli altrove.

MARI

Da mosso a molto mosso il mar Ligure, il basso Adriatico, lo Ionio e il mare di Sardegna. Mossi tutti gli altri bacini.

TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO IN ITALIA