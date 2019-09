Previsioni meteo di oggi, 17 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 17 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 17 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 17 settembre 2019 | NORD

In questa giornata, al Nord si attende una condizione di nuvolosità diffusa su quasi tutto il Triveneto, con annessi occasionali rovesci e temporali sulle aree alpine e prealpine. In serata, la perturbazione si sposterà poi sulle zone pedemontane e costiere venete, fino a toccare il Friuli, che sarà colpito da fenomeni più insistenti. Sulle altre regioni del Nord, invece, ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento più grande sulla Liguria.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e in Sardegna ci sarà invece una bella giornata di sole, con addensamenti compatti soprattutto al mattino sulle coste meridionali sarde e sulla Toscana, ma senza rischio di precipitazioni. A sera, invece, si attendono ulteriori annuvolamenti sulla Toscana occidentale e sul Lazio settentrionale.

SUD E SICILIA

Al Sud invece ci sarà cielo sereno un po’ ovunque, anche se non mancheranno eccezioni: sulle aree tirreniche, infatti, sin dalle prime ore del mattino e fino alla sera, ci saranno locali annuvolamenti compatti con qualche rischio di pioggia. Nuvole diurne anche a ridosso dei rilievi.

Previsioni meteo oggi martedì 17 settembre 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in lieve flessione su Liguria, Toscana, Lazio e sulle aree costiere di Campania e Basilicata tirrenica. In lieve rialzo, invece, in Friuli-Venezia Giulia e Veneto centro-meridionali, sui rilievi emiliani, sulle regioni centrali adriatiche, sul Molise, sulla Puglia e sulla Calabria ionica. Nessuna variazione di rilievo sul resto del paese.

Per quanto riguarda le massime, ci sarà una leggera diminuzione su Liguria, coste occidentali della Sardegna, Toscana, Lazio settentrionale, Campania. In aumento invece le temperature massime di Sardegna meridionale, regioni centro-meridionali adriatiche e sui rilievi della Basilicata. Stazionarie nel resto dell’Italia.

VENTI

I venti saranno deboli variabili in tutta la penisola, con regime di brezza lungo le coste.

Previsioni meteo oggi martedì 17 settembre 2019 | MARI

Mosso il basso Ionio, da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il mare e il canale di Sardegna. Poco mossi tutti gli altri bacini.

