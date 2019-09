Previsioni meteo di oggi, 16 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 16 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 16 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi lunedì 16 settembre 2019 | NORD

In questa giornata il Nord sarà interessato da condizioni di generale bel tempo in tutte le regioni. Non manca però qualche eccezione: a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, infatti, ci saranno delle nubi anche molto densi, con buona possibilità di deboli rovesci locali o temporali, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

CENTRO E SARDEGNA

L’ondata di caldo che ha colpito l’Italia lungo tutto il weekend continua anche in questo lunedì 16 settembre 2019. Al Centro e in Sardegna, infatti, sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi, con zero probabilità di precipitazioni.

SUD E SICILIA

Anche al Sud e in Sicilia il cielo sarà in generale sereno, con qualche velatura mattutina e qualche annuvolamento pomeridiano. Nessun rischio di piogge.

Previsioni meteo oggi lunedì 16 settembre 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime sono in aumento su Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, Sardegna settentrionale e nelle aree interne di Toscana e Umbria. Stazionarie altrove.

Per quanto riguarda le massime, in aumento i valori sulle Alpi, Prealpi, in Piemonte meridionale, in Basilicata e Sardegna e nelle aree interne di tutte le regioni adriatiche. Stazionarie altrove.

VENTI

I deboli saranno in generale deboli variabili, con regime di brezza lungo le coste soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo oggi lunedì 16 settembre 2019 | MARI

Per quanto riguarda i mari, saranno quasi tutti poco mossi o quasi calmi. Le eccezioni sono rappresentate dal mare e dal canale di Sardegna, dallo stretto di Sicilia e dal Mar Ionio, che saranno da poco mossi a mossi.

