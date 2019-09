Previsioni meteo di oggi, 15 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 15 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 15 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi domenica 15 settembre 2019 | NORD

In questa domenica, al Nord ci saranno densi annuvolamenti sulle aree alpine e prealpine. Non mancherà anche qualche pioggia, seppur debole e di breve durata, in queste zone, soprattutto tra mattina e pomeriggio. Bel tempo invece su tutte le altre regioni, nonostante tante nuvole alte in transito.

CENTRO E SARDEGNA

Continua invece l’ondata di caldo che ha colpito il Centro in questo weekend. Anche oggi, infatti, sia nelle regioni dell’Italia centrale che in Sardegna sono attese condizioni climatiche prettamente estive, con una giornata di sole intenso e cielo limpido.

SUD E SICILIA

Scarsissima nuvolosità anche nelle regioni del Sud Italia e in Sicilia: sarà una domenica di bel tempo, con ampio soleggiamento e nessun rischio di essere sorpresi da piogge improvvise.

Previsioni meteo oggi domenica 15 settembre 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in lieve rialzo, soprattutto sulle aree pedemontane del Piemonte, e in calo sulla Sicilia settentrionale. Stabili nel resto della penisola.

Passando alle temperature massime, si registrerà un leggero aumento sulle Alpi, sulla dorsale appenninica e in Sardegna orientale, mentre sulle coste occidentali della Sardegna e sul Sud della Sicilia si assisterà a un lieve calo. Stazionarie le massime del resto del paese.

VENTI

I venti saranno al Sud deboli settentrionali, con locali rinforzi, mentre nel resto del paese saranno deboli variabili. Nelle aree costiere il vento si trasformerà in brezza.

Previsioni meteo oggi domenica 15 settembre 2019 | MARI

Sarà una domenica di mare molto mosso sullo Ionio, anche se il moto ondoso inizierà a calmarsi già dal pomeriggio. Mosso il canale di Sardegna, come anche il basso Adriatico, mentre saranno poco mossi (fino a mossi) il mar di Sardegna e lo stretto di Sicilia. Poco mossi i restanti bacini.

