Previsioni meteo di oggi, 14 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 14 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 14 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi sabato 14 settembre 2019 | NORD

Continua l’ondata di caldo e bel tempo che sta attraversando l’Italia negli ultimi giorni. Anche oggi, in quasi tutte le regioni del Nord, si attendono cieli sereni, nonostante alcune estese nuvole alte. Ci saranno però delle eccezioni: sarà un sabato di piogge occasionali, soprattutto nell’arco di tempo tra la mattina e il primo pomeriggio, sui rilievi alpini e prealpini.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e in Sardegna sarà una giornata di bel tempo su tutte le regioni. Saranno di passaggio alcune innocue velature, ma niente che lasci presagire la possibilità di piogge o altri eventi atmosferici. Anche le temperature torneranno a salire.

SUD E SICILIA

Non fa eccezione il Sud Italia: anche qui, in questo sabato 14 settembre 2019, si prevedono condizioni di bel tempo, con cielo limpido o poco nuvoloso in tutte le regioni. Situazione del tutto simile anche in Sicilia. Preparatevi a vivere una classica giornata estiva.

Previsioni meteo oggi sabato 14 settembre 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in lieve calo su Sardegna orientale, basso Lazio, coste adriatiche pugliesi e sull’Appennino meridionale, mentre altrove saranno stazionarie.

Le massime, invece, saranno in leggero aumento su tutte le regioni del Nord e in lievissima diminuzione nel Lazio. Senza grandi variazioni in tutto il resto della penisola.

VENTI

I venti saranno deboli variabili al Nord e dai quadranti settentrionali in tutto il resto dell’Italia. Si attendono locali rinforzi sulle regioni centro-meridionali dell’Adriatico.

Previsioni meteo oggi sabato 14 settembre 2019 | MARI

Sulla situazione dei mari italiani, il basso Ionio sarà molto mosso, mentre il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno da mossi a molto mossi. Mosso anche l’Adriatico centro-meridionale, mentre tutti gli altri mari saranno poco mossi.

