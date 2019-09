Previsioni meteo di oggi, 13 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 13 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 13 settembre 2019.

Previsioni meteo oggi venerdì 13 settembre 2019 | NORD

Nella giornata di oggi al Nord Italia prevalenza di sole su tutte le regioni, con qualche possibile annuvolamento più compatto lungo le Alpi.

CENTRO E SARDEGNA

Cielo ampio e soleggiato in gran parte del centro, a Roma e sulla Sardegna.

SUD E SICILIA

In questo venerdì 13 settembre 2019 tempo soleggiato anche in gran parte del Sud Italia, con qualche addensamento più compatto al mattino sui rilievi.

Previsioni meteo oggi venerdì 13 settembre 2019 | TEMPERATURE

Stabili le minime; le massime saranno in rialzo sull’arco alpino, Umbria, Toscana e Sardegna centro-occidentale. Stazionarie o in leggero aumento sul resto del Paese.

VENTI

Venti deboli al Nord, da Est su Emilia-Romagna e Lombardia meridionale, in particolare nel pomeriggio; da moderati a forti da Nord sulla Puglia; da deboli a moderati sulle regioni adriatiche centrali e il resto del Sud, con rinforzi sulla Calabria.

Previsioni meteo oggi venerdì 13 settembre 2019 | MARI

Mossi o molto mossi l’Adriatico meridionale, lo Ionio e il Canale di Sardegna. Poco mossi il Mar Ligure, l’Adriatico settentrionale e il Tirreno settentrionale. Da poco mossi a mossi gli altri bacini.

