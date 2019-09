Previsioni meteo di oggi, 12 settembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 12 settembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia a Roma? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 12 settembre 2019.

NORD

Nel Nord Italia continua una fase di tempo stabile e soleggiato in quasi tutte le regioni, senza grossi rischi di pioggia. Ci saranno nuvole compatte soltanto sulle aree alpine della Lombardia orientale e nel Triveneto, soprattutto nelle ore pomeridiane con schiarite serali.

Previsioni meteo oggi giovedì 12 settembre 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Anche al Centro e in Sardegna si prevede una giornata tutto sommato buona, con temperature sulla media stagionale e cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

SUD E SICILIA

Al Sud, sono attesi locali addensamenti su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. In queste regioni, la nuvolosità sarà accompagnata da rovesci e temporali, fin dal mattino e per tutto il pomeriggio, con schiarite serali. Nel resto del Sud e in Sicilia il meteo sarà invece stabile e soleggiato.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in aumento in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, mentre nel resto delle regioni saranno stabili.

Per quanto riguarda le temperature massime, invece, non si attendono grosse variazioni sulle regioni centrali peninsulari, mentre ci saranno aumenti in tutti gli altri settori, soprattutto in Calabria e in Sicilia.

Previsioni meteo oggi giovedì 12 settembre 2019 | VENTI

I venti saranno deboli variabili al Nord su Emilia-Romagna, Lombardia settentrionale e Piemonte. Da deboli a moderati settentrionali, invece, sul resto dell’Italia, con particolari rinforzi sulla Puglia.

MARI

Per quanto concerne la situazione dei mari, saranno da mossi a molto mossi il mar Ionio e il mare di Sardegna, mentre il mar Ligure e l’Adriatico settentrionale saranno poco mossi. Da poco mossi a mossi tutti gli altri bacini.

