Victoria Beckham: il segreto per non ingrassare? Uno snack dimagrante

Victoria Beckham ha rivelato, nel corso della Fashion week di Londra, il segreto della sua linea.

La 45enne ex spice e moglie di David Beckham ha presentato nei giorni scorsi la sua nuova linea di beauty make up, e nei primi giorni della settimana della moda londinese la linea di abbigliamento primavera-estate 2020.

Proprio durante le interviste che le sono state fatte sul red carpet di Londra, Beckham ha rivelato di aver trovato un nuovo metodo per restare in forma. La linea è molto importante per la ex Spice, si sa. E Victoria Beckham ha trovato e sperimentato un nuovo snack dimagrante, trovato apposta per lei.

Lo snack è stato ideato per sostituire la merenda, per essere consumato tra i pasti e togliere la fame.

Si tratta di un panino senza glutine, fatto di ciliegie, mandorle e avena. Rigorosamente senza zucchero.

A creare lo snack dimagrante è stato lo chef di fama internazionale Andrea Rodriguez, che ha lavorato per Victoria Beckham anche in passato. C’è un unico ostacolo alla realizzazione dello snack: per prepararlo occorrono circa 30 minuti.

