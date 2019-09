Victoria Beckham rivela: “Quest’estate ho avuto paura per il mio matrimonio”

Victoria Beckham ha ammesso di aver avuto paura per il suo matrimonio con David prima del viaggio a Parigi a luglio scorso, quando hanno festeggiato l’anniversario dei 20 anni di matrimonio.

Posh Spiece, 45 anni, e l’eroe del calcio inglese David, 44 anni, sono fuggiti nella città dell’amore per festeggiare, ma prima della partenza la stilista era preoccupata di non aver nulla da dire al marito.

Ho detto a David: “Mio Dio, cosa ci diremo quando siamo solo io e te?”.

Sempre circondati dai figli, i due non sono più abituati a rimanere soli, e per questo Victoria ha avuto paura per la riuscita dell’anniversario di matrimonio, e per il rapporto stesso: una dura prova a 20 anni dalle nozze.

Ma tutto è andato per il meglio.

“Invece abbiamo parlato e riso tutto il tempo, e non di lavoro e di figli. È il più bravo a tenermi su di morale”, ha rivelato Victoria, sconfessando così la paura per il matrimonio.

Durante il viaggio a Parigi, David ha organizzato un tour privato esclusivo alla Reggia di Versailles. Victoria ha condiviso su Instagram una foto di quel momento speciale, scrivendo: “Un tour privato, il sogno diventa realtà !! Abbiamo il privilegio di vivere un momento magico al castello di Versailles”.

E Victoria ha poi aggiunto: “La visita più incredibile in un giorno molto speciale. Grazie a tutti coloro che l’hanno reso così memorabile e tutta la nostra famiglia e gli amici per averci sempre supportato. Non riesco a credere che siano passati 20 anni! ”

La famosa coppia ha celebrato le proprie nozze il 4 luglio 1999, con il primogenito Brooklyn che ha fatto loro da paggetto.

Sull’altare, Posh Spice e David Beckham erano seduti su troni d’oro e, secondo quanto riferito, hanno speso circa 600mila euro per organizzare il matrimonio.

Dopo Brooklyn, che ora ha 21 anni, hanno dato alla luce Romeo, di 16 anni, Cruz, di 14 e Harper, che ha 7 anni.

