Insulti a Victoria Beckham per la nuova linea di make up “beauty”

Victoria Beckham ha lanciato la sua nuova linea “beauty”: trucchi e accessori make up targati Posh Spice che stanno facendo sognare i fan.

Ombretti, eyeliner, temperamatite e tanto altro. L’assortimento iniziale del prodotto include tutto ciò che serve per ricreare un perfetto Posh smokey eyes, tra cui una palette di ombretti Smoky Brick, l’ombretto scintillante Lid Lustre, la matita eyeliner Satin Kajal Liner e un temperamatite.

“Un assaggio della mia collezione smoky eye, che sarò disponibile da domani”, scrive Victoria su Instagram.

Il marchio è molto semplice “Victoria Beckham”, ma tutti lo conoscono come “Victoria Beckham Beauty”.

Tanti fan della ex Spice Girl moglie di David Beckham accolgono la notizia con entusiasmo, ma tanti altri invece sono delusi e riempiono d’insulti Beckham: il make up beauty targato Victoria, infatti, sarebbe disponibile solo nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Non è possibile ordinarli se non si vive in uno di questi due Paesi. Inoltre il costo dei trucchi e della consegna sarebbe troppo esoso anche per il fan più accanito.

E così i commenti negativi sono centinaia su Instagram.

“Mi piacciono i cosmetici di lusso, ma 48 dollari solo per un ombretto??”

“Una grande delusione per i clienti che non sono basati nel Regno Unito o in America. Gli ordini internazionali fuori dagli Stati Uniti non sono disponibili a quanto pare. Ma nel sito non c’era scritto. Che delusione”, scrive un follower infuriato.

“Il costo della consegna è da pazzi”, commenta un altro cliente deluso.

Insomma, a solo un giorno dal lancio della nuova linea di make up, Victoria è stata letteralmente riempita d’insulti.

I trucchi di Posh spice sono troppo posh.

Victoria Beckham e la foto in cui usa una collana al posto della cinta