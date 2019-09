Tomaso Trussardi racconta il rapporto con Michelle Hunziker

Per la prima volta parla Tomaso Trussardi della storia d’amore con Michelle Hunkizer. L’erede della maison di moda racconta le insicurezze del rapporto con la conduttrice svizzera prima del matrimonio celebrato nel 2014.

“Dopo un anno che la conoscevo volevo sposarla: Michelle aveva mille paure, avevo 29 anni e lei 35, la differenza d’età per lei contava, ma non per me”.

I due hanno avuto due figlie Celeste e Sole. Nell’intervista rilasciata al Corriere della sera, Tomaso Trussardi ha raccontato anche che consulta spesso la moglie per questioni di lavoro.

“Mi ha dato una grande mano e quando c’è una decisione da prendere voglio il suo parere. Lei mi dice: ‘perché lo chiedi a me, che non ne so nulla?’ Io le rispondo che sono pieno di consulenti e tecnici: quello che mi serve è la sua visione di insieme e la sua intelligenza emotiva. Ora anche Michelle fa l’imprenditrice con Goovi”.

E sul gossip che circonda spesso il suo matrimonio, Trussardi ha detto: “Il gossip muove il mondo, ma tutti ne prendono le distanze: ‘l’ho letto dal parrucchiere’ è la frase che mi diverte di più perché è un modo per fingere distacco. Conosco tanti imprenditori che sono sui social con nomi diversi dai loro”.

