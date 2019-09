Taylor Mega avrebbe un nuovo fidanzato: ecco chi è

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, Taylor Mega ha parlato del suo nuovo fidanzato.

Se all’inizio ha negato la relazione, ha poi alla fine ammesso di essere legata al ragazzo di cui parla il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, nel numero della rivista di gossip in edicola a partire da oggi, 10 settembre 2019.

Secondo Mega, il ragazzo spagnolo di cui para Signoretti è una persona con cui ha trascorso dei giorni indimenticabili e speciali, ma non si sbottona di più.

Secondo il direttore, invece, i due starebbero insieme, ma in una relazione a distanza, dal momento che l’uomo abita in Spagna.

Eppure l’identità del ragazzo non è ancora del tutto chiara, e resta da capire se si è trattato solo di un flirt estivo, come quelli avuti in passato da Mega con Flavio Briatore e Sfera Ebbasta, o di una storia più seria, come quella – ormai archiviata – con il 56enne milionario iraniano Hormoz Vasfi.

