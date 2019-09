Taylor Mega, il balletto con l’amica

Taylor Mega fa sognare i fan con le sue storie Instagram, e una in particolare la ritrae in un balletto provocante con l’amica.

Nel corso della Milano Fashion Week, la influencer e ex concorrente del Grande Fratello vip è stata ospite dello stilista Philipp Plein, che ha organizzato un esclusvio party “in rosa” con tanto di rodeo, in cui la ex di Tempation Island si è esibita con un completino riso.

Dopo Taylor ci porta in palestra, dove mostra le sue doti nella boxe e sferra calci e pugni con preparazione e decisione.

Infine, lancia una sfida: regala cinque biglietti per il concerto del cantante Anuel Aa a chi posta su Instagram una storia che utilizza una delle sue canzoni. Ballando.

Taylor promette biglietti e di condividere la storia sul suo profilo all’esibizione migliore.

E Taylor Mega decide poi di spronare i concorrenti partecipando lei stessa alla gara, ballando insieme a un’amica in un balletto decisamente provocante: le due ballano a pochi centimetri l’una dall’altra, e l’influencer fa decisamente sognare i fan.

Potrebbero interessarti Il successo di Giulia De Lellis: quando le corna sono di tutte (e battono Stephen King) Dennis Rodman, l’ex campione dell’Nba svela: “Madonna mi offrì 20 milioni per metterla incinta” Unposted Streaming: come vedere il film su Chiara Ferragni ora che non è più al cinema

In alcune parti del video, balla da sola, e a un certo punto sembra volersi sbarazzare della tuta che indossa.

Taylor Mega e la confessione su Instagram: “Sono ingrassata e non riesco a stare a dieta”