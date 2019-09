Stefano De Martino e Belen in crisi?

Il ballerino Stefano De Martino e la moglie Belen Rodriguez sono stati paparazzati in giro per Milano con musi lunghi e un broncio che non la conta giusta: c’è aria di crisi in casa De Martino-Rodriguez?

Gli scatti in questione sono stati pubblicati sulla testata TgCom 24. La coppia – una delle più amate dei social – è stata immortalata all’esterno di un locale di Milano. Marito e moglie hanno pranzato in un ristorante meneghino insieme a degli amici.

Nelle foto si vede la bellissima showgirl argentina in compagnia di una amica, mentre si abbracciano forte. Stefano sembra stare piuttosto lontano dalla moglie e i due non si sorridono: questo farebbe pensare a un momento buio per i due.

Nonostante sia settembre inoltrato, Belen Rodriguez appare più sexy che mai con un paio di shorts di jeans cortissimi e una t-shirt bianca piuttosto trasparente, uno zainetto di pelle e i capelli sciolti sulle spalle. Lui, Stefano De Martino, appare un po’ triste, con un cappellino e gli occhiali da sole.

Non è chiaro perché i due fossero imbronciati e tristi. Qualcuno pensa che ci sia aria di crisi tra Stefano De Martino e Belen. I due solo da qualche mese sono tornati ad essere una coppia. Per qualche anno hanno deciso di stare separati – durante i quali lei ha avuto una storia con Andrea Iannone – ma poi tra loro è sbocciato (ancora) l’amore.

È soprattutto sui social che i due si mostrano molto affiatati. Da quando sono tornati insieme, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e la showgirl argentina non fanno altro che pubblicare sui social i loro momenti di vita insieme.

I due insieme al piccolo Santiago hanno trascorso la maggior parte dell’estate a Ibiza, dove si sono concessi una lunga e rilassante vacanza all’insegna della tranquillità. Mare, sole e barca per i De Martino-Rodriguez che hanno scelto l’isola spagnola delle Baleari per staccare dal lavoro e divertirsi.

A fine agosto la famigliola ha fatto ritorno in Italia, dove Stefano De Martino si è lanciato nella nuova avventura televisiva che lo vede a condurre la trasmissione in onda su Rai 2 “Stasera tutto è possibile” (al posto di Amadeus).

Non è la prima esperienza in tv nei panni del conduttore: l’anno scorso il ballerino napoletano si era sperimentato alla guida di Made in Sud. Quest’anno la Rai gli ha affidato la conduzione della nuova edizione del programma. E Belen per la prima puntata gli lascia una dedica su Instagram: “Sei bello e bravo tu”.

Parole dolci che cozzano – e non poco – con i musi lunghi e i visi imbronciati paparazzati a Milano il giorno dopo la prima puntata del programma, andata in onda il 16 settembre. Ma se c’è crisi o meno tra i due bisognerà aspettare ancora.

Belen pubblica una foto hot: la gelosia del marito in un commento