Shawn Mendes e Camila Cabello. Bacio esagerato su Instagram

Il video del bacio tra Shawn Mendes e Camila Cabello è già virale. È stato pubblicato il 13 settembre sul profilo ufficiale del cantante. I due rispondono così alle critiche degli haters che sostenevano che la loro storia fosse solo una messa in scena, frutto di una strategia di marketing.

Il loro pezzo Señorita è stato il tormentone dell’estate appena trascorsa. Vent’anni il cantante, due in più la star cubana, agli MTV Video Music Award avevano lasciato i fan dubbiosi perché non era chiaro se i due si frequentassero solo sul lavoro o se facessero coppia anche nella vita.

In realtà i rumors circolavano già da tempo e circolavano pure altre foto di baci rubati tra i due: per strada, al ristorante, in piscina. Ma mai nessuno scatto era “ufficiale”. E così, un po’ per scherzo, un po’ per ufficializzare, Shawn Mendes e Camila Cabello hanno pubblicato il video che è subito diventato virale, superando in poche ore 25 milioni di visualizzazioni.

Shawn Mendes e Camila Cabello che – ormai è ufficiale – sono una coppia a tutti gli effetti, prima del bacio appassionato, hanno fatto un breve annuncio, chiaramente ironico. Non sono mancate meme e parodie, di quello che è un bacio volutamente eccessivo, per riderci sopra e conquistare il web.

Qualche settimana fa, Shawn Mendes aveva annunciato di avere una storia ma non si sapeva ancora con chi. Le giovani fan, almeno per ora, devono mettere il cuore in pace: la fortunata è proprio la “collega” Camilla Cabello.

Potrebbero interessarti Chi è Domenico Procacci, il marito di Kasia Smutniak Rihanna incinta? La dichiarazione della cantante manda in visibilio i fan Insulti Instagram alla nuova linea di cosmetici di Victoria Beckham: “Troppo costosa”

Shawn Mendes, i fan sbagliano la data del tour: si presentano un anno prima al concerto