Matteo Salvini tradito dalla fidanzata Francesca Verdini, il presunto amante rompe il silenzio

Il presunto amante di Francesca Vedini, Rodolfo Salemi, rompe il silenzio

Tempi duri per Matteo Salvini e non solo sul fronte lavorativo: sembra che la sua relazione con Francesca Verdini non vada proprio a gonfie vele e a fare capolino è un altro uomo, tale Rodolfo Salemi.

I rumors si rincorrono da giorni ormai, ma di conferme e smentite nemmeno l’ombra. Ora, però, lui, il terzo incomodo della coppia Salvini-Verdini rompe il silenzio. Si tratta di un tentatore di Temptation Island che, secondo le indiscrezioni, avrebbe fatto perdere la testa alla fidanzata del leader della Lega, che, sempre secondo alcune voci, avrebbe addirittura piantato in asso l’ex ministro dell’Interno per lui.

La realtà, però, sembra essere un’altra. Lui, Matteo Salvini, negli ultimi giorni ha tentato di smorzare le voci con i fatti, impegnato con dichiarazioni di tutt’altro tipo. E così lo abbiamo visto in compagnia di Francesca Verdini in più di un’occasione. Lei ha preferito tacere sulla cosa, gettando però ancora più mistero su quanto stesse realmente accadendo.

Salvini-Verdini-Salemi: la verità del tentatore

Alla fine spunta lui, Rodolfo, che, interpellato dal settimanale Oggi, decide di mettere a tacere una volta per tutte le voci sul triangolo Salvini-Verdini-Salemi. “La conosco”, dice schietto il tentatore del reality di Maria De Filippi.

“Ma non ho mai preso con lei neanche un caffè, non ho il suo numero di telefono e questa estate non l’ho mai incontrata”, precisa ancora Salemi, spazzando via ogni rumors. Ma il tentatore si è spinto oltre, specificando come dietro questa voce, a suo dire, ci sia molto di più.

“Io vedo sotto questo gossip un disegno politico: attribuiscono un flirt a Francesca Verdini per colpire Matteo Salvini. Io ci sono finito dentro solo perché era più efficace prendere un volto tv, con un minimo di notorietà. Era un titolo pronto: ‘Il tentatore ha fatto scoppiare la coppia più famosa d’Italia’. C’è solo un problema: le storie che girano sono tutte inventate”, continua Rodolfo netto.

Ma per Oggi la telenovela Salvini-Verdini-Salemi continua: il giornalista di gossip Alberto Dandolo sembrerebbe convinto che tra i due ci sia del tenero, sostenendo addirittura che, appena tornato dalle vacanze, Rodolfo abbia incontrato in gran segreto la Verdini. “I due hanno cenato insieme”, dice convinto Dandolo. “Chissà se almeno durante la cena si sono ricordati di scambiarsi finalmente il numero di telefono”, ironizza il giornalista.

