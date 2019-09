La figlia di Salvini alla riunione Lega con la maglietta del Papeete Beach

“Fuori i bambini dalla polemica politica”, aveva detto Matteo Salvini al reporter che il primo agosto aveva immortalato il figlio su una moto d’acqua della polizia. Eppure, un mese e mezzo dopo, l’ex vicepremier e leader del Carroccio si presenta all’assemblea degli amministratori Lega di Bruzzano insieme alla figlia Mirta, di 6 anni, che indossa la maglietta del Papeete Beach.

Sui social impazza la polemica, e tra chi attacca Salvini per la t shirt “Miss Papeete” e crede ce l’abbigliamento della piccola sia un modo di includere un bambino nel discorso politico, che Salvini fa anche sulle spiagge, c’è Luca Bizzarri. L’attore e comico scrive su Twitter:

“Se vai a una riunione politica con tua figlia e ora, in questo momento, tra le mille magliette le fai indossare quella di Miss Papeete forse sei tu che la stai tirando in mezzo alla politica, poi chiunque la citi sbaglia, ma in primis sei tu”.

La maglietta bianca riporta proprio la scritta “Miss Papeete“, il locale di Milano Marittima in cui Salvini ha trascorso parte della sua estate, cantando l’Inno di Mameli insieme alle cubiste e sognando un’Italia da premier. Di lì a poco l’ex ministro del Viminale avrebbe aperto la crisi di governo, quella che ha portato alla formazione del nuovo esecutivo giallo-rosso, di cui però non fa parte.

Persa la scommessa dei “pieni poteri”, Salvini ora si dedica agli impegni di partito, a fare opposizione, a capitalizzare il consenso su base locale e regionale. Oggi, domenica 15 settembre, è impegnato nel tradizionale raduno Lega a Pontida, in Lombardia.

Ma ieri a Bruzzano il leghista ha ricordato di nuovo il Papeete, con la t shirt della figlia. Insieme a loro anche la madre di Mirta, Giulia Martinelli.

